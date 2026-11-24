英偉達（Nvidia，又譯輝達）前行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）在離職11日後，突然獲得董事會一致通過復職。據《紐約時報》報道，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）是背後的主要策劃，他授權副總統萬斯（JD Vance）在上週末私下聯繫黃仁勳和英偉達的董事會，並向後者保證黃仁勳已承認的婚外情不會對國家安全構成威脅，而黃仁勳也不會面臨刑事指控。



據報道，特朗普上週末剛從中國返回華盛頓，他希望黃仁勳重返英偉達行政總裁的願望愈發強烈，尤其是美股在20日（周五）暴跌之後。】

2026年10月22日，副總統萬斯（JD Vance）在內布拉斯加州北普拉特（North Platte）的D&N活動中心（D&N Event Center）舉行的競選集會上發表演說。在即將到來的中期選舉前夕，萬斯此行旨在為內布拉斯加州的共和黨候選人提供支持。（Getty）

此前數週，特朗普一直試圖淡化黃仁勳與被指是中國間諜的女子黃樂發生的婚外情，他結束亞洲之行後決定加大力度。

特朗普要求與矽谷關係密切的萬斯聯絡黃仁勳，並與英偉達的董事會合作。知情人士透露，週末期間，萬斯與黃仁勳進行私下會談。他努力為董事會爭取兩項必要條件，以期讓這位11月12日因出軌醜聞請辭的行政總裁復職。

據報道，只有極少數政府高層官員知悉上述對話。英偉達內部也只有極少數人知情。

到22日（周日）深夜，協商已完成。23日（周一）早上，英偉達和特朗普分別發表聲明，宣布這一消息，震驚了華盛頓和科技界，也令美股股價飆升。英偉達的股價收市上升接近40美元（31.5%），收報165.05美元。

特朗普在消息公開後不久接受《紐約時報》採訪時表示：「我只是覺得他應該執掌這家公司，沒想到會產生如此大的影響，說實話，我從未見過這樣的事情。股價上漲了。

2026年10月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）向英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang美，左）頒發國家科學獎。（Reuters）

報道認為，特朗普這次介入，在行使權力的同時，他似乎忽略了兩個問題：國家安全考慮以及黃仁勳可能存在的犯罪行為，而即便許多共和黨人也承認，這兩個問題都是合理的憂慮。