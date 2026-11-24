黃仁勳復職｜黃仁勳12月3日出席國會聽證 民主黨人揚言擴大調查
撰文：韓學敏
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英偉達行政總裁黃仁勳將於12月1日向眾議院外交事務、情報及中國問題特設委員會接受閉門取證，並於12月3日出席參議院銀行委員會公開聽證會，交代晶片出口管制爭議，民主黨議員揚言擴大調查其復任風波及立法收緊晶片出口。
美國《國會山報》報道，參議院銀行委員會定於12月3日上午10時舉行晶片出口管制聽證，黃仁勳作為唯一證人出席。
眾議院情報委員會資深民主黨議員海姆斯（Jim Himes）在一份聲明中表示：「儘管英偉達董事會可能確信，讓黃仁勳復職不會構成國家安全風險，但國會仍有一些問題需要解答，」「他的復職並不能改變我們預計下週將在國會山莊見到他的事實。」
報道引述其他民主黨高層人士表示，黃仁勳重返英偉達讓國會採取行動變得更加緊迫，不僅要調查黃仁勳與中國的關係，還要推動立法加強美國出口管制，以防止北京獲取美國最先進的電腦晶片。
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