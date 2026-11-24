在特朗普（Donald Trump）的介入之下，NVIDIA董事會周一（23日）一致決定讓辭職不足兩週的黃仁勳恢復CEO、董事會成員等職位，一改其一週前「不考慮」讓黃仁勳復職的立場。納斯達克指數（Nasdaq）周一大升7％，NVIDIA市值回升超過1萬億美元，美股造好，亞洲股市反彈，幾天前甚囂塵上的AI泡沫爆破論彷彿因為黃仁勳的復職而被暫時遺忘。

黃仁勳重返NVIDIA總部時獲員工熱烈歡迎。全球的NVIDIA小股東，包括手持數千萬美元NVIDIA股票的特朗普，也因為股價回升而鬆了一口氣。在黃仁勳辭職後為其組織復職行動「戰情室」的矽谷巨頭，包括Marc Andreessen等人，以及包括馬斯克（Elon Musk）在內的黃仁勳支持者，也在風向逆轉的華府政壇贏得了一場勝仗。

不過，黃仁勳和NVIDIA的麻煩才剛剛開始。

特朗普在Truth Social上發布改圖「慶祝」黃仁勳復職。（網站截圖）

首先，這次特朗普全力支持黃仁勳復職，親自向NVIDIA董事會保證黃仁勳不構成國家安全風險，並在電視訪問中聲言當局已經進行了「非常徹底的調查」，黃仁勳獲「證明清白」，是後者復職的最大促因。這至少讓NVIDIA董事會得到保證，特朗普政府不會就該公司可能違反美國晶片出口管制等國安相關問題採取法律行動。

不過，美國中期選舉之後，國會權力即將易手。民主黨人早已不滿以黃仁勳為代表的科技界領袖同特朗普「過從甚密」，這次特朗普高調介入其復職一事，就很可能會促使民主黨來年1月入主參、眾兩院之後向黃仁勳和NVIDIA發動更嚴厲的調查和追究行動。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）以及未來預計將會擔任參議院銀行委員會主席的左翼議員沃倫（Elizabeth Warren），都表明會全力調查事件。

而且，國會民主黨人還有可能同共和黨內部以及特朗普政府中的對華鷹派「裏應外合」。

沃倫表示，黃仁勳復職是「魯莽」的決定，並要求就美國政府在該決定中所扮演的角色，以及英偉達遵守出口管制的情況作出交代。（Reuters）

在國會還未正式落入民主黨控制之前，共和黨人控制的眾議院委員會已經要求了黃仁勳及NVIDIA首席法律顧問Tim Teter在12月1日和2日一連兩日到眾議院閉門作供。共和黨的參議院銀行委員會主席斯科特（Tim Scott）亦宣布黃仁勳3日將會到該委員會進行公開聽證。

而除了國會兩黨追責之外，特朗普政府內部也有明顯不滿黃仁勳的鷹派人物。首先，當然是有份撰寫黃仁勳與疑似中國間諜黃樂（Alice Huang）有親密關係的政府高層備忘錄（memo）的國務卿魯比奧（Marco Rubio）。其次，還有在黃仁勳事件爆出後公開指責商務部縱容對華晶片出口、質疑NVIDIA對晶片出口管制明知故犯而且需要一場「大換血」的財政部長貝森特（Scott Bessent）。

上週特朗普訪華期間似乎決定力保商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。其後，貝森特知道特朗普「挺黃」心意已決，也在周日（22日）開始軟化立場，表示黃仁勳已經離開了NVIDIA，算得上是他認為應當接任CEO的「局外人」。

貝森特在周日（22日）開始軟化立場，表示黃仁勳已經離開了NVIDIA，算得上是他認為應當接任CEO的「局外人」。（影片截圖）

共和黨和特朗普政府中的對華鷹派，面對黃仁勳復職一事，只是暫時退卻。隨着特朗普影響力隨時間推移而減，以及民主黨人入主國會，我們不能排除政府中的對華鷹派會再向黃仁勳揮刀。（按：黃仁勳落馬一事源自鋪天蓋地的爆料新聞，大家不能不懷疑爆料者正是這些政府中人。）

另一方面，經過11月以來這一波黃仁勳事件之後，黃仁勳對於寬鬆AI晶片對華出口管制的游說工作，將會面對更大的困難。在黃仁勳辭職後，美國商務部就公布了更嚴格的出口管制政策，主要目標是要限制AI晶片出口到可能把算力出租給中國企業使用的國家。

而即使特朗普力挺黃仁勳本人，他訪華回國之後就馬上威脅要向在海外興建數據中心的美國企業實施巨額稅務懲罰。雖然相關政策並未有任何落實執行的細節，但特朗普的表態也顯示出「AI算力民族主義」已在華府佔了上風。

11月23日，特朗普在司法部發表演說。（Reuters）

同時，國會也在推動一系列限制晶片或算力出口的法案，當中包括將高端晶片出口的否決權轉交給國會、進一步強制要求美國盟友保持同美國一致的晶片製造設備出口管制、強制落實晶片實體位置驗證以防範走私，以及限制中國企業租用第三方國家AI晶片等不同措施。

這次黃仁勳得特朗普力挺之後，民主黨人和共和黨對華鷹派恐怕將會更落力去試圖通過這些法案。

而在黃仁勳「短暫流放在外」之時，有關其暴君式管理手法、其子女及家族成員在公司中的惡劣行為等不同報道，如雨後春筍般出現。這個現象也顯示出，NVIDIA公司內部確實存在對黃仁勳一直「敢怒不敢言」的「反黃」力量。

2026年11月23日，英偉達（Nvidia）創辦人黃仁勳（Jensen Huang）重新出任該公司的行政總裁，圖為黃仁勳返回公司總部。（Reuters）

這次黃仁勳雖然得董事會一致支持復職，但黃仁勳還要面對董事會有關其多宗婚外情醜聞的調查。除了黃樂之外，黃仁勳還被爆同其直屬下屬、醫療保健業務副總裁Kimberly Powell，以及另外一名沒有被公開身份的員工有親密關係。復職之後的黃仁勳，還需要在公司內部面對同公司生意夥伴及下屬發生不當關係的爭議。

黃仁勳事件引爆的公司管治問題，更加因為董事會「被總統說服」將其復職而變得更為嚴重。先不論其管理風格、私人道德操守，以及子女弄權、董事會不能駕馭CEO等問題，NVIDIA經此一役後也就不得不正視其「關鍵人物風險」。

而且，早在黃仁勳事件大爆之前，NVIDIA已經要面對同行愈來愈激烈的挑戰。例如AMD最新的AI晶片在Epoch AI的推論表現指數（IPI）上面已經超越NVIDIA的頂級晶片，而Google設計的晶片也在同一指數中力追NVIDIA。

AMD最新的AI晶片在Epoch AI的推論表現指數（IPI）上面已經超越NVIDIA的頂級晶片。（Epoch AI）

同時，由於整個AI業界都知道「不能把所有雞蛋放在同一個籃子裏」的道理，無論是前沿模型公司Anthropic、OpenAI，還是超大規模雲端服務商Google、Amazon，都正在以不同方式多元化其AI算力來源。Anthropic和OpenAI都在擴大使用AMD、Google和Amazon的AI晶片，而Google和Amazon則致力於自行開發自身的AI晶片。

為了應付雲端服務巨頭愈來愈傾向依靠自身開發晶片的趨勢，黃仁勳的其中一大應對策略就是以各種不同形式的投資或融資去支持新世代雲端服務公司（Neoclouds），支持他們以NVIDIA的晶片來興建新的數據中心，用以平衡NVIDIA一直以來對雲端服務巨頭的依賴。當中，獲NVIDIA入股並為其不能出售的算力提供購買擔保的CoreWeave就是其中表表者，後者的股價隨黃仁勳辭職和復職而大幅波動。

新世代雲端服務公司CoreWeave獲NVIDIA入股並為其不能出售的算力提供購買擔保。（Reuters）

有分析人士認為，新世代雲端服務公司已經佔了NVIDIA收入的接近四分之一。如果AI泡沫爆破，不像Google、Amazon等有其他業務收入支持的新世代雲端服務公司將會首當其衝，而黃仁勳及NVIDIA對他們的循環融資亦將要蒙受重大損失。

黃仁勳的辭職與復職剛好與另一波AI泡沫爆破論同時發生。這一波醜聞無疑損害了NVIDIA的信譽，大幅削減了黃仁勳在華府的影響力。其復職雖然讓人暫時將AI泡沫爆破的憂慮放在一旁，但AI產業前景的不確定性並沒有因為黃仁勳事件的發展而有任何本質上的改變。

從其個人、公司到整個AI行業來看，黃仁勳的麻煩才剛剛開始。