英偉達（Nvidia，又稱輝達）創辦人兼行政總裁黃仁勳早前因婚外情風波丟職，昨晚（23日）經董事會全票通過，正式恢復其總裁、執行長及董事職務。



這場「王者歸來」不僅震撼科技界，更引發外界關注對台北市長選情的影響。爭取連任的國民黨籍台北市長蔣萬安今（24日）受訪時強調，市府與英偉達之間的合作不受影響，雙方有高度默契。



2026年11月23日，英偉達（Nvidia）創辦人黃仁勳（Jensen Huang）重新出任該公司的行政總裁，圖為黃仁勳返回公司總部。（Reuters）

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放假11天閃電復職 員工熱烈歡呼「Jensen」

據此前報道，黃仁勳在短暫放假11天後，昨日正式重返英偉達。據報道，董事會全票通過恢復其職務，黃仁勳現身公司總部時受到員工英雄式歡迎，大廳「Jensen」的歡呼聲此起彼落。

他致辭時感謝大家給予第二次機會，更幽默自嘲：「今天第一天上班，目前沒個人電腦可用。」

黃仁勳返回輝達，受到員工熱烈歡迎，樓梯上站滿了人。（X@aburducky）

蔣萬安車掃拉票 急拆彈穩住外資合作

據《中時新聞網》，蔣萬安今日在松山信義選區掃街拜票時接受媒體採訪。被問到黃仁勳回歸是否有助選情、會否直接聯絡對方時，蔣萬安未有順勢蹭熱度，僅低調回應：「市府和英偉達之間的合作不受影響，也都有高度的默契。」

蔣萬安具蔣家血統背景（祖父為蔣經國、曾祖父為蔣中正），在國民黨支持者中擁有天然的「正統性」，因此被寄予厚望，認為他是未來代表國民黨收復中央失地、走向「中興」的核心領袖。（facebook@蔣萬安）

據了解，英偉達今年全面加碼投資台北。 2026年2月11日，台北市政府與英偉達完成北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地地上權簽約。

根據英偉達提交的投資營運計劃書，興建階段預計投入超過400億元新台幣（約合96億港元 ），從興建到營運階段將創造超過1萬個工作機會。

2026年6月1日，Nvidia創辦人黃仁勳出席台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）期間舉辦的NVIDIA GTC Taipei 大會（Reuters）

此外，台北市長蔣萬安6月1日出席黃仁勳GTC Taipei 2026主題演講時表示，市府已與英偉達就台北捷運文湖線主要站點合作，透過英偉達Omniverse技術進行高階3D建模、模擬人流，用於優化繁忙時段月台疏散及異常停駛的衝擊分析，文湖線明年將針對24個站點展開AI模擬。