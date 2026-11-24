中國駐津巴布韋大使館11月24日公布，當地一間中資企業10月22日遭10名歹徒入室搶劫，期間兩名中國員工遭毆打，其中一人傷勢較重，其中8名涉案疑犯被捕。



央視報道，接報後，中國駐津使館迅速啟動應急領保機制，第一時間協調中國援津醫療隊趕赴案發現場開展救治，同時向津巴布韋刑事調查局（CID）與地方警政高層提出嚴正交涉，要求津方務必以最高規格徹查嚴辦，確保在津中資機構與海外公民的生命財產安全。

津巴布韋警方23日通報，10名嫌疑人中8人落網，餘下2人身份已確認，警方正加緊追捕。

中國駐津巴布韋大使館11月24日通報，當地中資企業10月22日遭10名歹徒入室搶劫，期間兩名中國員工遭毆打，其中一人傷勢較重，其中8名涉案嫌疑人被捕；駐剛果民主共和國使館同日亦提醒公民勿赴該國東部四省。（中國駐津巴布韋大使館）

《新京報》引述津巴布韋和平統一促進會會長王新舉稱，被搶劫企業為一家福建企業；近期針對中資企業劫案較多，僑團已緊急開會，華人及中資企業着手建立聯防機制。

聖誕及元旦將至，中國駐津巴布韋大使館特別呼籲在津企業與僑胞，必須全面升級駐地安防硬件，落實24小時值守巡邏，嚴格執行大額現金不留廠、出行防尾隨等規程；如遇險情務必以保障人身生命為最高原則，避免激怒持械歹徒。

津常用報警電話：995（固話撥打），112（Econet手機客戶撥打），114（NetOne手機客戶撥打）

駐津使館領事保護與協助電話：+263-772128308。

外交部全球領事保護與服務應急呼叫中心電話（24小時）：+86-10-12308 或 +86-10-65612308。