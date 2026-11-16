歐國聯｜意大利遭比利時血洗無緣八強　高洛比建功助法國首名晉級

【足球】比利時香港時間星期一（11月16日）凌晨在落後情況下以4：1逆轉擊敗意大利，成功擠下對手，晉級歐洲國家聯賽八強。



意大利憑藉在國際米蘭效力的比奧艾斯普薛圖（Francesco Pio Esposito）在第11分鐘先拔頭籌。這是他代表國家隊出戰15場比賽以來攻入的第10球。

不過，比利時的白禮頓後衛迪古柏（Maxim De Cuyper）很快就在四分鐘後作出回應，在禁區內勁射破門，為球隊扳平比分。

意大利的比奧艾斯普薛圖首開紀錄。（Reuters）

第22分鐘，麥捷尼（Brandon Mechele）的頭槌攻門雖被擋出，但尼敦尼葛（Nathan Ngoy）及時補射，攻入個人首個國際賽入球的同時，助比利時反超。

比利時越戰越勇，隨着謝利美杜古（Jérémy Doku）和迪亞高莫連拿（Diego Moreira） 分別在第26分鐘和第80分鐘突破意大利門將當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）把守的球門，比分已被擴大至4：1。

雖然意大利在比賽末段獲得十二碼機會，但曼聯門將拉文斯（Senne Lammens）成功撲出艾斯普薛圖主罰的十二碼，意大利未能縮小比分差距。

文仙尼（Roberto Mancini）率領的意大利三日前才以3：1擊敗法國，升至積分榜次席，但這場敗仗卻讓他們最終只能以小組第三名（10分）結束歐國聯旅程，無緣打入明年3月份的八強賽事。不過，唯一的安慰是，他們保住了歐國聯A組席位，無須降班。

球隊在領先情況下崩盤，文仙尼賽後並未為失利找藉口。他說：

對手表現更好。我們在身體對抗和一對一的情況下都顯得非常吃力。儘管開局不錯，但他們整體上就是比我們出色。我們付出了體能代價，還受到上一場對陣法國比賽的疲勞影響。

法國以2：1擊敗土耳其保首名

最終，雲邦美（Mark van Bommel）執教的比利時以A1組次名（12分）晉級八強，首名（13分）晉級的是以2：1擊敗土耳其的法國。

兩隊在上半場互交白卷，法國最終憑藉土耳其後衛託普丘（Emirhan Topçu）的烏龍球，以及高洛比（Eli Junior Kroupi）的入球獲得勝利。

法國球員高洛比入球後高高躍起，興奮慶祝。（Reuters）

土耳其後衛巴達卡治（Abdülkerim Bardakcı）雖然在第90分鐘攻入一球，但仍無力回天。

高洛比因傷缺席本賽季首兩個月的比賽，近期才復出。他賽後受訪時說：「一開始我以為自己越位了，但看到入球有效時，那種感覺實在太棒了。」

我當時也想到了自己的傷勢。希望這一切已經成為過去，現在我可以向前看了。

高洛比上賽季為般尼茅夫在英超攻入13球。本月初，馬古斯杜林（Marcus Thuram）因傷退出國家隊後，主帥施丹（Zinedine Zidane）臨時徵召高洛比入隊。

高洛比首次代表國家隊出戰是在對陣意大利的比賽中後備上場，如今又在第80分鐘攻入個人首個法國隊入球，同時也是奠勝球。

法國曾在2021年奪得歐國聯冠軍，他們已確定將在八強對陣其他A組的次名球隊。抽籤會在周五（20日）進行，世界盃冠軍西班牙也是法國潛在的對手之一，他們不敵英格蘭無緣小組第一。

施丹說：

我們的目標是晉級，最好還能以小組第一出線。如今我們已經達成目標，但我對球隊的表現有些不解。

「我們在中場休息時調整了一些戰術，下半場更好地控制球權，表現也有所改善，但仍有一些地方需要進步。」

法國近期受到傷兵問題困擾，去年金球獎得主奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）等多名球員目前都因傷缺陣，不過隊長麥巴比（Kylian Mbappé）在本場比賽復出。這名皇家馬德里球星9月在施丹執教首秀中攻入制勝球，助法國擊敗土耳其，但隨後已連續缺席國家隊四場比賽。

談到麥巴比的表現時，施丹則說：

以他今天創造的機會數量來看，我認為他甚至值得上演帽子戲法。我也很欣賞他在無球狀態下的表現，他出色地履行了隊長職責。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】