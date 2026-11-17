比利時足球「黃金一代」首席射手盧卡古（Romelu Lukaku）於周一（16日）透過個人社交媒體Instagram發文，正式宣布退出國家隊，結束長達16年「歐洲紅魔」生涯。



盧卡古在長文中稱，對結束國家隊生涯感到「平靜」，並向歷任教練、隊友及球迷致謝。「這16年來，我為國家隊傾盡所有，這是一段美好的旅程，我享受當中的每一刻。」盧卡古寫道，「能夠代表國家出戰4屆世界盃及3屆歐國盃，我引以為傲。我永遠不會忘記這些時刻，對於在此刻停下來，我內心非常平靜。」

盧卡古發文宣布退出比利時國家隊。（Instagram@romelulukaku）

與盧卡古並肩作戰十餘載的中場核心奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne），特意上載二人在2014年巴西世界盃期間的經典握手合照，並寫道：「沒有言語能夠形容你對我以及我們國家的意義。」

歐國聯主場對陣意大利一戰，球迷準備比利時「黃金一代」盧卡古和迪布尼TIFO。（Reuters）

現年33歲的盧卡古今季效力土超勁旅費倫巴治，世界盃後連續兩個國際賽期均獲比利時國家隊徵召，為何突然急流勇退？比利時傳媒《Het Laatste Nieuws》披露盧卡古今年世界盃雖然受到傷病影響在大多數比賽中先列後備，但他仍收穫3個關鍵入球。世界盃上的英勇表現令他充滿信心，暫時將退出國家隊的想法拋諸腦後。不過自荷蘭名宿雲邦美（Mark van Bommel）今年7月接掌比利時帥印，盧卡古在隊中的地位急轉直下。

報道指，盧卡古在9月底歐國聯作客意大利僅獲派上陣10分鐘，主場對法國更未獲派落場。上周作客土耳其前，雲邦美直接通知他不會正選上陣，令這名隊史神射手深感「被貶低」。他最終決定以髖關節輕微肌肉受傷為由留守比利時，沒有隨隊遠征。及至比利時主場以4：1大勝意大利、鎖定歐國聯8強席位一役，雲邦美原本計劃在最後幾分鐘讓盧卡古落場，但盧卡古寧願讓位給年輕球員，最終沒有上陣。

比利時傳媒披露盧卡古退隊背後的雙重打擊：淪為後備與父喪。（Reuters）

除了國家隊地位在新帥上場後邊緣化，他的父親羅渣盧卡古（Roger Lukaku）一年前離世亦對他帶來沉重打擊，傷口至今未癒，令他決定放下國家隊重擔，將時間留給兩名年幼兒子及母親。雲邦美在比利時周日擊敗意大利後受訪時，曾形容盧卡古的情況是雙方「共同決定」的結果，高度評價對方貢獻：「我們尊重盧卡古的決定。雖然我與他共事時間相對較短，但我敬佩他的魅力和領導才能。盧卡古不僅在比賽中表現出色，入球效率高，更為比利時書寫歷史，我感激他為國家隊所做的一切。」

自雲邦美於7月接掌比利時帥印後，盧卡古在6場歐國聯中僅2次正選上陣。（Reuters）

盧卡古代表比利時上陣135次轟入94球，為比利時隊史首席射手，更列男足國際賽場神射手榜第5位，僅次葡萄牙巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo，146球）、阿根廷球王美斯（Lionel Messi，126球）、伊朗名宿戴伊（Ali Daei，108球）以及印度射手捷希特利（Sunil Chhetri，95球）。