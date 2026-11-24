德媒23日引述匿名軍方及情報消息報道，俄羅斯擬於今年內發射搭載核彈頭的衛星「Sputnik-S」，可干擾或摧毀重要通訊及觀測衛星，一旦引爆可能造成大規模衛星失效。報道指多個北約成員國近期已接獲有關報告，北約秘書長呂特（Mark Rutte）和德國總理默茨（Friedrich Merz）周一（24日）未有證實或否認報道內容，呂特稱北約將抵禦來自太空的威脅。



德國公共廣播機構WDR、NDR 及《南德意志報》23日聯合報道，衛星Sputnik-S已建造完成，並在莫斯科附近存放多年，西方情報機構及軍方認為，俄羅斯在未來幾週內隨時可能將這顆核武衛星發射升空。該衛星進入軌道後，短時間內即可具備作戰能力。德國軍方據報已就此通報聯邦政府。

報道指出，俄羅斯在太空部署核武器將對西方構成極大威脅：一旦這類衛星進入地球軌道，外界恐怕無法阻止俄軍使用。專家評估，太空核爆的後果將極為嚴重。美國太空司令部司令懷廷（Stephen Whiting）近期表示，一旦發生太空核爆，「在最初的數小時至數天內，近地軌道上約有三分之一的衛星可能會立即失效……而在接下來的幾個月內，其餘的衛星也將陸續癱瘓。」

俄羅斯的格洛納斯衛星導航系統。（俄羅斯駐華大使館）

此外，太空核爆產生的極強電磁脈衝（EMP）很可能導致地面技術系統出現大規模癱瘓，德國軍方網絡與資訊空間司令部少將Armin Fleischmann指出，民眾也將遭受大規模停電，通訊或導航能力受限。

呂特訪問柏林期間被問及有關報道，表示：「我們將始終確保保衛北約的每一寸領土，其中包括確保我們在太空方面的安全」。

俄羅斯駐柏林大使館稱報道為「毫無根據的指控」，是「旨在抹黑俄羅斯的宣傳活動的一部分」。

德國政府發言人表示，當局「非常認真」對待這些報道，但提醒外界不要因「假設中的危險過度緊張」。德國外交部則指出，若報道屬實，意味着俄方公然違反 《外太空條約》。