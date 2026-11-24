波蘭國防部副部長表示，作為對俄羅斯三枚導彈墜落波蘭境內的回應，北約將部署一架空中預警管制系統（AWACS）飛機。該型機自2022年俄烏戰爭爆發以來，持續向盟軍提供雷達空情態勢圖像，協助北約東翼部隊強化防禦。



路透社11月24日報道，波蘭國防副部長扎列夫斯基（Pawel Zalewski）在比利時布魯塞爾（Brussels）參加北約會議後表示，波蘭政府將在境內部署一架AWACS預警機，並指該飛機擁有一套「非常優異的系統」，可讓軍隊得到更深入的作戰態勢認知能力，從而有效地應對此類威脅。

北約發言人隨後亦證實，歐洲盟軍最高司令（Supreme Allied Commander Europe，簡稱SACEUR）已授權調遣一架AWACS預警機部署在該地區。發言人在社交媒體X上發文指，歐洲盟軍最高司令目前正在持續評估北約在波蘭及其他地區的阻嚇及防衛形勢，同時亦在研究部署更多戰力。

2026年11月20日，俄羅斯對烏克蘭發動大規模空襲期間，兩枚俄羅斯巡航導彈和一架噴氣式動力無人機在波蘭東南部墜毀。（影片截圖）

該機隊以德國蓋倫基興（Geilenkirchen）空軍基地為據點，2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，在監察北約東邊的間諜活動中，發揮至關重要作用。在戰爭期間為盟軍的戰機、軍艦及指揮控制中心提供雷達戰場圖像，同時引導北約戰機到達精確位置。

同時路透社指，3枚俄羅斯製造的Kh-101巡航導彈於當地時間周五（20日）墜落在波蘭境內，並表示此事會加劇外界的擔憂，深怕俄羅斯在烏克蘭的行動會波及北約的領土。