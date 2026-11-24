歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）於11月23日宣布，針對俄羅斯對烏克蘭的戰事，歐盟委員會提出第22輪對俄羅斯制裁方案，在金融、能源和體育等領域擴大限制措施。



2026年6月9日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在比利時公布對俄羅斯的第21輪制裁方案。（Reuters）

馮德萊恩發表聲明說，歐委會擬將約60家俄羅斯銀行移出環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）系統，並加強對加密貨幣平台和支付網絡的限制。她表示，協助俄方規避制裁的第三國，也被歐盟納入打擊範圍。歐盟並已成立加密貨幣制裁工作組，協助落實相關措施。

能源方面，歐盟委員會擬擴大能源服務禁令，禁止歐洲企業協助俄羅斯建設、運營或維修能源基礎設施，尤其是煉油廠。歐委會首次將電力服務納入禁令範圍，還將70餘艘船隻列入俄羅斯「影子艦隊」制裁名單，並對所有在俄投保的油輪實施禁令。

在體育和文化方面，歐盟將禁止俄羅斯隊伍和運動員，以俄羅斯國旗的名義參加歐盟境內的任何體育賽事，「體育賽事不能成為宣傳活動的場所」。

2026年11月23日，烏克蘭基輔有建築物遭俄羅斯無人機擊中。（Reuters）

歐盟委員會也提議，在歐盟境內舉辦的體育賽事，禁止出現包括俄羅斯國旗在內的俄官方標誌，限制俄羅斯贊助商向設在歐洲的體育和文化協會提供資助，也限制俄羅斯公民在設在歐洲的體育治理機構任職。

與此同時，歐盟委員會提議，禁止曾參戰的俄羅斯人員入境歐盟，也禁止歐洲公民在俄境內企業的治理機構繼續任職。

馮德萊恩表示，歐盟將繼續提出新的制裁措施，直到俄羅斯表現出在烏克蘭實現持久和平的真正意願。