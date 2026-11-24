俄羅斯「監獄媒體」（Mediazona）和Meduza 11月23日發表分析，推算截至2026年9月底，俄烏衝突中俄軍陣亡人數可能突破70萬。有關推算依托親烏克蘭黑客獲得的俄羅斯聯邦統計局（Rosstat）大量新數據。



俄羅斯獨立媒體《Mediazona》引述黑客取得的死亡登記資料，當中可查核的俄軍死亡紀錄最少49萬宗。報道提到，俄羅斯政府死亡登記存在明顯時滯，大量2025和2026年個案尚未錄入；研究團隊通過模型推算，並納入失蹤、推定死亡人員，得出70萬的估算值，該數字較早前各方評估明顯上升。

卡內基基金會智庫（Carnegie Endowment）的俄羅斯軍事專家科夫曼（Michael Kofman）分析，俄方仍依靠高薪招募維持兵力，預計2026年可徵召約40.9萬人，兵力規模足以繼續支撐戰事，但難以扭轉戰場局面，長遠或面臨突擊步兵不足、作戰收益持續遞減的問題。

美國智庫戰略與國際研究中心估測，截至今年6月烏軍陣亡約15萬人，另有網站Lostarmour.info和UALosses.org給出更高估算。

《紐約時報》分析指，戰時難以核實精確死亡數據；而進攻方通常承受更大傷亡，這亦是俄軍損失普遍高於烏軍的主要原因。