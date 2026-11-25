中國外交部長王毅11月24日應約同英國外交大臣文立彬（Ed Miliband）通電話。



王毅表示，今年以來，在兩國領導人引領下，中英關係改善勢頭取得積極進展，值得雙方共同珍惜。歷史和事實將證明，中英發展長期穩定的全面戰略夥伴關係完全符合兩國和兩國人民根本利益。明年是中英建立大使級外交關係55周年，是兩國關係承前啟後的重要年份。中方願同英方一道努力，推動中英關係成熟、穩健、可持續向前發展，為地區和世界和平穩定發揮建設性作用。

外交部長王毅此前在深圳舉行記者會。（Getty Images）

王毅說，雙方要沿着兩國領導人確定的方向，規劃好下階段高層往來，充分釋放各領域合作潛力，不斷豐富中英全面戰略夥伴關係內涵。希望英方切實恪守一個中國原則，維護好雙邊關係政治基礎。中國「十五五」時期將繼續擴大對外開放，為兩國務實合作開闢廣闊空間，希望英方堅持自貿原則和開放姿態，為中國企業赴英合作提供穩定政策預期和良好營商環境。中方支持英國明年擔任二十國集團輪值主席國工作，願同英方加強多邊協作，為動盪世界注入更多穩定性和確定性。

文立彬祝賀中方成功舉辦亞太經合組織領導人非正式會議，表示英方高度重視發展對華關係，期待同中方密切高層交往，拓展互利合作，推動英中關係健康穩定發展。英方重申在台灣問題上立場沒有改變，願同中方在氣候變化和國際地區熱點問題上加強對話溝通，共同應對挑戰，維護世界和平。