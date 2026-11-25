中國南方航空11月24日公布，旗下子公司廈門航空於與波音公司簽署協議，購買50架737 MAX 8客機，定價約74億美元（約580 億港元）。



內媒報道，南方航空公司周二發表文件指出，鑑於波音提供價格折扣，實際成交金額將低於定價，惟未有披露具體數字。該筆交易將透過自有營運資金、商業銀行貸款及其他融資安排支付等，採取分期付款進行。目前，方案已獲南航董事會批准，但仍有待股東大會及中國相關監管機構審批。

新機計劃於2031年至2034年間分批交付，是次採購旨在配合廈門航空未來轉場至廈門翔安國際機場營運，優化機隊結構並擴展航線網絡。

今年6月，南方航空的貨運子公司也與波音簽署協議，採購7架貨機，其中包括2架777與 5架777X，另附帶3架777X的選購權。

此為示意圖，圖為美國航空一架波音737 MAX 8客機2024年11月在美國國內飛行（Getty）

這是波音自2017年受中美貿易戰及737 MAX停飛事件影響，幾乎被排除在中國新訂單之外後，近9年來首度獲得中國內地航空公司大規模新機採購訂單，也是其重返中國市場的關鍵一步。

值得留意的是，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前接受CNBC專訪時提到，他已向中國賣出250架波音飛機，且中方將再購入250架；截至目前，中國官方及航司僅確認是次50架新訂單，尚未證實250架採購傳聞。