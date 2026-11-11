APEC｜工商領導人峰會下周深圳舉行　Google、波音等巨頭申請參會

2026年亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會將於11月17日至18日在深圳舉行。據央視新聞今日（11日）報道，主辦方中國貿促會透露，峰會預計有逾2000名來自政商界及媒體等各界人士參與，21個APEC經濟體均有企業代表出席，英國、法國、德國等多個非APEC經濟體的企業亦積極報名。Google（谷歌）、波音、瑞銀及正大集團等多家世界500強及知名企業，均已提交參會申請。



深圳國際交流中心為本次深圳APEC峰會場地。（盧詩文 攝）

APEC工商領導人峰會是APEC經濟體領導人與工商界代表交流的重要平台，作為APEC系列會議的重要組成部分，本屆工商領導人峰會將在領導人非正式會議前夕舉行，為亞太各經濟體政府與工商界就經貿合作及區域發展交換意見提供平台。

除工商領導人峰會外，APEC工商諮詢理事會（ABAC）第四次會議亦將於11月14日至16日在深圳舉行。中國貿促會此前表示，工商領導人峰會將吸納ABAC年內形成的政策建議及會議討論成果，並與亞太工商界共同發布《2026年APEC工商領導人峰會深圳倡議》，推動區域經濟合作。

APEC會議將於今年11月在深圳舉行。（深圳發布）

今年峰會將邀請多位APEC經濟體領導人、國際組織負責人及中外企業代表發表演講，並圍繞亞太自由貿易區建設、區域互聯互通、人工智能、數字經濟及粵港澳大灣區發展等議題展開討論。

今年是中國繼2001年上海、2014年北京後，第三次主辦APEC領導人非正式會議。距離峰會開幕不足一周，目前各項籌備工作正有序推進。本屆峰會以「共促繁榮，共贏未來」為主題，將聚焦數字經濟、人工智能、綠色低碳等新興領域合作，並設置中文、英語、西班牙語、泰語及越南語等8種語言的即時傳譯，方便不同經濟體的政商代表交流。