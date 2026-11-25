美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月24日受訪時表示願意重啓在首個任期內與朝鮮最高領導人金正恩互通私人信件的外交模式，若美朝恢復通信，「無核化」將是需要解決的核心議題。他直言兩人通信「隨時都有可能重新開始，只是現在還沒有發生」，相信未來總有見面時機。



《朝鮮日報》報道，特朗普在訪問中透露近期雖未與金正恩接觸，但兩人私交甚篤。隨著半島局勢較他剛上任時漸趨平靜，他將朝鮮擁有核武器歸咎於前總統克林頓（Bill Clinton）當年未有阻止。

2019年6月30日，時任美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮領袖金正恩見面，吸引全球關注。（Getty）

針對有關報道指朝鮮駐聯合國代表團退回特朗普未拆封信件及金正恩無視美方接觸，特朗普強烈否認，解釋上周亞洲行因行程緊湊且有多國領袖在場，只是「現在還不是見面的合適時機」。

此外特朗普還談及其他外交熱點，透露對伊朗行動的相關資金安排已落實至明年1月底，並重申目標僅為阻止伊朗擁核，而非推翻其政權；至於烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱美方希望俄烏明年1月前達成和平協議，特朗普則反問「誰說的」，強調和談並無時間限制。

美朝私信外交的傳聞並非空穴來風。《華爾街日報)》引述多名知情人士披露，特朗普團隊為恢復與平壤的高層對話，數月前曾精心設計一套接觸路徑。美方人員甚至在曼哈頓北韓常駐聯合國代表團外蹲守，趁北韓外交官經過時親手塞遞特朗普的親筆信函。

然而該名北韓代表隨後在聯合國正式會議場合，將該封完全未拆封的信件當面扔回給美方代表。儘管特朗普在最新專訪中力陳兩人情誼未變、僅因亞洲行公務繁多而錯過，但平壤當局刻意冷待、甚至連熱線電話亦保持「死寂」，反映出金正恩政權對華府策略的重大質變。