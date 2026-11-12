韓總統府：美朝藉APEC峰會接觸概率低　若中美俄對話或談韓朝局勢

韓國總統府高級官員11月12日表示，美朝藉即將舉行的東盟峰會、亞太經合組織（APEC）峰會安排接觸的可能性很低。此前，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）一直謀求重啟美朝領導人會談，但美韓官員認為年內促成會晤的機會持續下降。



綜合路透社和韓聯社報道，該韓國官員認為，相較峰會期間，美朝於峰會前後接觸的概率相對更高，但仍存在諸多不確定因素，難以下定論。該官員又指，韓政府不認同美方承認朝鮮擁核地位的說法，正持續與美方溝通。

2026年8月24日，圖為特朗普在社交平台上載自己與朝鮮領導人金正恩的合照。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

該官員稱，韓國關注俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）是否出席APEC峰會，韓俄尚有外交議題待磋商，還提到會議期間不排除中美俄舉行三方會談，有望藉此討論朝鮮相關議題。

官員亦通報韓朝邊境局勢，稱目前非軍事區除朝鮮或籌備擴音器廣播外，暫未觀測到其他異動。早前朝鮮領導人金正恩之妹金與正表態，朝方考慮重啟邊境擴音器宣傳，加劇局勢緊張。同時，韓方聲稱，朝方否認9月邊境地雷爆炸致多名韓軍重傷的相關指控。

2026年11月10日，中國深圳市，一面印有「APEC CHINA 2026」標誌的旗幟正隨風飄揚。（Getty）

此外，該官員強調美國近期的中期選舉結果暫未對韓美對話帶來實質影響，指韓方仍在推動核動力潛艇、原子能協定等議題取得突破，