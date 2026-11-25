西班牙極右翼政黨呼聲黨（Vox）在年輕選民中的支持率持續上升。隨着住房負擔、生活成本和移民問題引發不滿，Vox藉助社交媒體吸引年輕人，可能在11月29日大選後取得歷來最佳成績，並成為組建新政府的關鍵力量。



22歲的學生雨果在母親接受治療的醫院外遭持槍搶劫。他認為襲擊者是四名拉丁美洲移民，並支持Vox提出的「大規模移民回流」主張。他說，工人階級和中產階級社區最直接承受移民帶來的影響。

2026年11月21日，西班牙極右翼政黨Vox領導人阿巴斯卡爾在大選競選集會上發表演說。（Reuters）

《國家報》10月分析的民調數據顯示，Vox在25歲至34歲選民中的支持率接近30%，領先其他政黨。在18歲至24歲群體中，Vox支持率為26%，與主要保守派政黨人民黨並列第一。

分析人士指出，儘管西班牙宏觀經濟表現良好，但住房和生活成本問題仍困擾年輕人。Vox把移民、住房危機、犯罪、公共服務惡化和經濟不安全感聯繫起來，塑造共同的敵人，以爭取不同背景選民的支持。

西班牙示威者9月因住房價格上街。導火線是一名87歲女子在投資基金將租金上調230%後被逐出家園，她入院兩周後死亡。圖為2026年10月17日，在西班牙馬德里，人們聚集在太陽門廣場抗議。（Reuters）

近年來，西班牙房價持續上漲，年輕人往往須拿出近半收入支付房租。23歲的Vox支持者佩雷拉說，許多年輕人連每月800歐元的房租也負擔不起，對政府承諾感到失望。

Vox秘書長加里加說，年輕人覺得過去執政的那一代政治人物背叛了他們，Vox因此提供另一條出路。

2026年11月13日，西班牙極右翼政黨Vox領導人兼候選人阿巴斯卡爾（Santiago Abascal）的競選活動正式啟動。（Reuters）

研究人員也發現，部分年輕男性對左翼政府推動的女權主義和社會平等改革感到反感。Vox較早利用TikTok和Instagram傳播訊息，吸引尚未達到投票年齡的年輕人。

專家認為，社交媒體上的虛假訊息，以及年輕一代對佛朗哥獨裁時期歷史認識不足，也助長極右翼支持率上升。若Vox進入執政聯盟，將是西班牙自1975年佛朗哥獨裁統治結束以來的重要政治轉變。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】