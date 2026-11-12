西班牙14年最大罷工：租金花98.7%人工　400萬人抗爭背後住屋危機

西班牙11月11日爆發14年來首次全國大罷工，不滿樓價及租金高企的民眾走上街頭，觸發全國逾千宗示威事件，多地交通癱瘓並演變成嚴重警民衝突。



倫敦廣播公司LBC報道，截至格林威治標準時間晚上9點，西班牙各地至少73人被捕、20名示威者受傷。

2026年11月11日，西班牙馬德里，抗議者與警察發生衝突。此前，他們發起了一場為期24小時的全國性總罷工，要求提高工資，以便獲得示威者所說的體面住房。(Reuters)

由兩大工會UGT及CCOO發起的大罷工號稱有400萬人參與。在首都馬德里，約12萬名示威者組成糾察線阻礙地鐵運作，主要商業街格蘭大道（Gran Via）包括H&M在內多間連鎖店拉閘停業；全國約兩成半高鐵及長途列車被迫取消。

巴塞羅那入夜後更爆發騷亂，有年輕示威者打碎蘋果（Apple）等店舖櫥窗並焚燒傢俬雜物，甚至向防暴警察投擲煙花；警方則發射海綿彈、催淚彈及胡椒噴霧驅散，遭工會批評武力過當並揚言提出刑事申訴。

2026年11月11日，巴塞羅那，抗議者參加全國24小時總罷工，要求提高工資，以保障民眾享有他們所說的體面住房。(Reuters)

這場自2012年歐債危機以來最大規模的罷工，核心導火線是嚴峻的住屋危機。西班牙中央銀行統計當地欠缺約75萬個房屋單位；青年委員會數據更顯示，平均月租高達1,176歐元（約1萬港元），幾乎吞噬年輕人98.7%的平均月薪，有36歲IT人員無奈嘆道「無法搬出去獨立生活」。

目前距離11月29日提前大選不足三週，首相桑切斯（Pedro Sánchez）領導社會黨的支持率民調落後。