美媒11月24日報道的調查披露，因與英偉達行政總裁黃仁勳有婚外情而捲入間諜疑雲的黃樂（Alice Huang），出身湖南軍工小鎮，先後任職央視及投資界，最終一步步進入英偉達核心圈。



《紐約時報》報道，黃樂幼時生活的湖南省湘潭市楠竹山鎮，是中國兵器工業集團（又稱中國北方工業集團，NORINCO）旗下江南工業集團（代號國營282廠）的所在地，該廠專門從事導彈陀螺儀與常規彈藥零組件製造。父親黃國斌曾在生產手榴彈及導彈零件的「國營282廠」擔任文員。

報道指，黃樂修畢護理學校後曾在中國國家電視台工作，2006年赴香港浸會大學修讀傳媒管理碩士，前同學稱她經常曠課，身穿名牌服飾出入。2010年，她與胞姐黃瑜在北京一個政商雲集的會員制高爾夫球場內註冊公司，公司年收入僅約4500美元，2014年她把股份轉讓給姐姐。

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之後，黃樂與金融家康偉以夫妻相稱共同投資，曾以加勒比空殼公司在中國醫療器械公司上市前入股，同場投資者包括時任副總理同場投資者包括時任國務院副總理劉鶴之子劉天然所創辦的「天壹資本」（Skybridge Resources）旗下基金。疫情期間，兩人獲地方政府支持開發長三角人工智能超算中心，配備英偉達晶片並出租算力，連同世紀利通成為晶片供應鏈關鍵一環，《紐時》稱，晶片流向中國航空工業集團等軍工承包商；相關項目亦令她成功進入黃仁勳社交圈。

2022年起，在英偉達業務團隊牽線下，黃樂與商業夥伴康偉透過英屬維爾京群島空殼公司，收購了遊戲公司「第七大道」（7Road）的新加坡附屬實體並改名為Megaspeed。該機構藉由在東南亞多國設立雲端資料中心，規避了美國商務部工業與安全局（BIS）對華高端GPU的出口管制，以算力出租形式將英偉達（Nvidia，又譯：輝達）頂級算力資源引流給中國境內的科技與國防相關用戶。

資料圖片：康偉（右4）與黃樂（右3）曾到中汽創智訪問。（中汽創智）

美國情報官員稱，黃樂由2025年春季至今年與一名國安部官員保持聯繫，時期與她與黃仁勳的婚外情及公司大量採購晶片重疊；康偉亦被指與同一情報機構合作。部分美國官員因此懷疑，黃仁勳曾淪為中方情報行動的目標。一系列事件導致黃仁勳於2026年11月12日宣布辭去執行長職務，又經美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）強烈介入與力挺下，僅歷時11天便火速復職重掌英偉達。

美國司法部目前尚未就黃樂是否為中國間諜作出定論，而北京當局亦強烈否認相關指控並抨擊為抹黑；但黃樂由2025年春季至2026年間頻繁與中國國安部（MSS）特工通訊的事實，已引發國會三大委員會的跨黨派徹查，美國商務部亦隨即將Megaspeed列入出口管制實體黑名單。