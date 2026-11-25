英國今年夏季經歷多輪持續高溫天氣，估計有5258人死於高溫相關因素，創2016年有記錄以來新高，凸顯氣候變化導致極端高溫天氣日益頻繁，對公共衛生構成更大威脅。



路透社報道，英國衛生安全局11月24日公布的數據顯示，今年夏季英國共經歷七輪高溫天氣，累計持續41天，為開展年度高溫死亡人數監測以來之最。相比之下，同樣經歷酷暑的2022年夏季，高溫相關死亡人數為2985人。

英國遭受熱浪侵襲，圖為2025年7月12日，英格蘭東南部肯特郡地鎮福克斯通（Folkstone）的海灘迫滿避暑民眾。（Getty Images）

今年最致命的一輪高溫天氣出現在6月21日至28日，短短八天內估計有2401人因高溫相關因素死亡。僅5月和6月的數輪高溫天氣，就造成超過3000人死亡。

歐洲其他國家今年夏季也因熱浪出現創紀錄的超額死亡人數。倫敦帝國理工學院和倫敦衛生與熱帶醫學院的研究人員估計，今年夏季歐洲30個國家的城市地區共有超過5萬人死於高溫相關因素，為2000年以來最高。

2026年5月25日，英國正值熱浪來襲，倫敦民眾在綠園（Green Park）為水瓶加水。（Reuters）

極端高溫可引發中暑和脫水，也可能加重原有的心血管及呼吸系統疾病，危及生命。

英國衛生安全局首席環境衛生科學家湯普森強調，民眾不僅須在熱浪來襲時做好防範，也須為應對長期高溫威脅做好準備。他說：「我們現在作出的決定，將影響未來幾十年人們面臨的健康風險。」

【延伸閱讀】高溫破歷來紀錄！法國人難抵熱浪侵襲 民眾蜂擁商店搶購冷氣機（點擊放大瀏覽）

+ 5

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】