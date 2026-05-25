中巴關係｜巴基斯坦總理夏巴茲：巴國將成「小中國」取得經濟成功

正在訪華的巴基斯坦總理夏巴茲・謝里夫（Shehbaz Sharif）星期天（5月24日）在杭州表示，希望與中國在經濟、安全等領域展開深入合作，推動中巴全天候戰略合作夥伴關係再上新台階。他預期，通過這種夥伴關係，巴基斯坦在經濟上會取得成功，成為地區的「小中國」。



應中國總理李強邀請，謝里夫上個星期六至星期二（5月23日至26日）對中國進行四天正式訪問。訪問期間，中國國家主席習近平、李強將分別同謝里夫會見、會談。

兩國領導人還將就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見，為新形勢下中巴關係發展指明方向。謝里夫還將出席慶祝中巴建交75周年招待會。

據央視、中新社等報道，謝里夫上個星期六（5月23日）抵達浙江杭州，浙江政府當晚和巴基斯坦旁遮普省政府在杭州簽署雙方《建立友好交流關係諒解備忘錄》。謝里夫與中共浙江省委書記王浩出席並見證簽約。

另據浙江日報旗下新媒體《潮新聞》、鳳凰衛視等報道，謝里夫隔天出席在杭州舉行的第三屆巴基斯坦—中國訊息技術與通訊、電池儲能行業B2B投資峰會，並參觀阿里巴巴集團等。

謝里夫在峰會上表示，巴基斯坦希望與中國在經濟、安全等領域展開深入合作，推動中巴全天候戰略合作夥伴關係再上新台階。

各國領導人短期內接連訪華：

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謝里夫說：

我認為，作為中國真正、真誠的朋友，巴基斯坦對此深感自豪。我毫不懷疑，在不久的將來，通過這種美好的夥伴關係，巴基斯坦在經濟上會取得成功，成為我們地區的『小中國』。

另一方面，路透社引述巴基斯坦總理辦公室表示，巴國和中國企業上個星期天（5月24日）在杭州舉行的投資峰會上簽署了價值12.2億美元（約95.6億港元）的合作協議。

聲明稱，謝里夫與浙江省省長劉捷共同見證了簽約儀式，並會見了多家中國企業的代表，包括聖火新能源科技、寧德時代、星宸科技和修正藥業集團。

謝里夫上個星期天傍晚已抵達北京，繼續訪華行程。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】