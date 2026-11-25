兩名利比亞海軍軍官在11月22日烏克蘭無人艇襲擊停泊在利比亞東部班加西（Benghazi）海軍基地的一艘俄羅斯軍艦時受傷，延至24日晚間宣告身亡，是次受襲目標為俄羅斯黑海艦隊守衛級護衛艦「水星號」，當時正在該基地靠泊進行加油與後勤補給。



美媒報道，控制當地的武裝力量利比亞國民軍（LNA）總指揮部發聲明確認兩名軍官死訊後，誓言將在「適當的時間、地點，以適當的方式」展開報復。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）證實，烏軍在22日行動中出動七艘無人艇攻擊該艘俄艦。初步調查發現，這批海上無人艇從烏軍在利比亞西部的基地發射，期間至少四艘遭攔截摧毀，另有兩艘命中護衛艦，造成包括利比亞及俄羅斯公民在內至少10人受傷。

2026年11月22日，一艘俄羅斯貨船在利比亞班加西海岸附近遭海上無人艇襲擊發生爆炸。（Reuters）

是次襲擊將俄烏戰火延伸至距離歐洲數千英里外的北非新戰區，折射出莫斯科與基輔正利用政局長期分裂的利比亞作為對抗舞台，由哈夫塔爾（Khalifa Haftar）指揮的利比亞國民軍控制東部並與俄羅斯關係密切；而獲國際承認的的黎波里西部政府則獲西方及烏克蘭支持。