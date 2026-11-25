烏克蘭海上無人艇襲擊俄羅斯軍艦 2利比亞海軍官身亡
撰文：胡允怡
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兩名利比亞海軍軍官在11月22日烏克蘭無人艇襲擊停泊在利比亞東部班加西（Benghazi）海軍基地的一艘俄羅斯軍艦時受傷，延至24日晚間宣告身亡，是次受襲目標為俄羅斯黑海艦隊守衛級護衛艦「水星號」，當時正在該基地靠泊進行加油與後勤補給。
美媒報道，控制當地的武裝力量利比亞國民軍（LNA）總指揮部發聲明確認兩名軍官死訊後，誓言將在「適當的時間、地點，以適當的方式」展開報復。
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）證實，烏軍在22日行動中出動七艘無人艇攻擊該艘俄艦。初步調查發現，這批海上無人艇從烏軍在利比亞西部的基地發射，期間至少四艘遭攔截摧毀，另有兩艘命中護衛艦，造成包括利比亞及俄羅斯公民在內至少10人受傷。
是次襲擊將俄烏戰火延伸至距離歐洲數千英里外的北非新戰區，折射出莫斯科與基輔正利用政局長期分裂的利比亞作為對抗舞台，由哈夫塔爾（Khalifa Haftar）指揮的利比亞國民軍控制東部並與俄羅斯關係密切；而獲國際承認的的黎波里西部政府則獲西方及烏克蘭支持。
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