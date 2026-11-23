在俄烏戰爭即將邁入五周年當下，各方的談判角力持續登場。

在美國這方，特朗普（Donald Trump）高級顧問庫什納（Jared Kushner）已於11月19日表示，美國正說服俄羅斯接受烏克蘭的「北約第五條式」安全保障。《華爾街日報》則在20日引述參與談判人士的消息稱，近幾個月來，美方不斷嘗試推進兩種停火方案，第一是烏克蘭放棄對頓巴斯的控制權，換取加入北約；第二是凍結當前戰線，烏克蘭則以條約方式，獲得美國、歐洲盟友的安全保障。

不過從俄羅斯的表態來看，情況未必會如美國想像的順利。11月20日，謝爾蓋·里亞布科夫（Sergei Ryabkov）表示，烏克蘭加入北約對俄羅斯而言是「絕對不可接受的」，並稱俄羅斯對於「安全保障」的所有討論，目標都是確保自身安全，而不是接受美國方案；無獨有偶，《華爾街日報》的20日報道也稱，俄方在11月阿布扎比會議上提出的要求包括：從烏克蘭憲法中刪除以加入北約為目標的條款；北約承諾不在烏克蘭駐紮外國軍隊和提供軍事裝備；北約退回1997年的邊界。

顯然，儘管美國希望促成停火，俄羅斯的底線依然明確：對烏克蘭的領土補償，不能涉及安全保障、北約身分。而這就會牽引出美俄之外的關鍵第三方：歐洲。

俄羅斯、美國和烏克蘭三方2026年11月11日在阿聯酋首都阿布扎比舉行第二日會談，美國代表庫什納與威特科夫在會談結束後宣布，12日將前往莫斯科晤俄羅斯總統普京（Reuters）

此前，庫什納曾在11月10日的阿布扎比談判中提議，可以參照「北約-俄羅斯理事會模式」，建立俄烏停火後的「新歐洲安全框架」。結果，歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）隨即與各國外長在11月16日共同強調，在俄羅斯尚未同意停火並作出實質讓步前，討論歐洲未來安全架構為時過早。此外，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、卡拉斯都表示，俄方一面談判、一面卻擴大對於烏克蘭基礎設施的打擊，根本是假藉談判爭取時間，實際目的是迫使烏克蘭屈服。

11月19日、深圳中美俄峰會登場同一天，美國外交特使威特科夫（Steve Witkoff）與庫什納抵達柏林，參與由英、法、德等共同推動的「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）峰會，同時與烏克蘭官員、歐洲談判團隊、北約高層會面。期間，針對各方熱議的中美俄「雅爾塔2.0」猜想，威特科夫與庫什納都持續向歐洲領袖們保證，美國不會繞過歐洲私下與俄羅斯達成協議，而是希望與歐洲合作推進談判。不過，德國總理默茨（Friedrich Merz）仍在20日強調，唯有在先達成烏克蘭和平協議、且條件符合歐洲與烏克蘭利益的前提下，歐洲才願與俄羅斯展開嚴肅的歐洲安全討論，「任何由大國將歐洲劃分為勢力範圍的企圖都無法接受」。

可以發現，在前路崎嶇的俄烏停火談判中，美國不只要面對俄羅斯的強硬底線，更面臨歐洲與烏克蘭對於「大交易」的集體抗拒。其中，歐洲即便存在內部立場紛歧，卻明顯是在戰爭爆發後經歷了角色轉變，從過去8年頓巴斯內戰的「懷柔綏靖」立場，轉為當前綁定烏克蘭、對峙俄羅斯的「類冷戰」姿態，並在一定程度上牽制了特朗普急於停火的談判節奏，成為某種美俄「大交易」劇本下的「Game Changer」。

而這種角色變化，其實不只受到對俄敵意驅動，也與美國的政情流轉、歐洲的政治演變息息相關。

2026年11月12日，在愛爾蘭都柏林，烏克蘭總統澤連斯基、美國總統特朗普女婿庫什納，以及美國特使威特科夫在美國特使結束俄羅斯之行後，於歐洲政治共同體（EPC）峰會當日會見傳媒。（Reuters）

當「美國優先」衝擊大西洋主義

首先是美國的政治巨變。說得更直接，就是「特朗普2.0」引發的美歐關係緊張。

回顧1950年代歐洲煤鋼共同體的成立背景，正值美蘇冷戰揭開序幕的時空，「美國秩序」的到來既壓制了左翼政黨發展，也形塑了未來歐洲的政治氛圍與路線。之後即便美歐關係有所起伏，美國總統大抵還是維持對於歐洲的安全承諾，也就是通過共同的自由民主話語、基督教文化價值體系、美軍與基地主導的北約系統，持續鞏固自身對於歐洲的間接統治。

但2015年開始，以特朗普為代表的MAGA潮流逐漸崛起，美歐關係似乎就因「美國優先」牽動的退出北約、增開軍費開支話題，而無可避免反覆動盪。尤其進入特朗普第二任期，歐洲還同時面臨「右翼崛起」的政治潮流，與美國MAGA形成了某種「跨大西洋共鳴」，這就導致美歐的政壇分歧愈發明顯。

例如2025年2月14日的慕尼黑安全會議，美國副總統萬斯（JD Vance）就在演講中直接批評，歐洲的最大威脅來自內部，包括放任非法移民湧入、對於所謂「仇恨言論」與民粹主義政黨肆意打壓，已經偏離基本價值觀。可想而知，這種說法引來各國領袖、歐盟執委會的強力譴責。

隨後是2025年2月28日的「白宮罵戰」：特朗普直接在全球媒體面前痛斥澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）拿人命當賭注且不知感恩、烏克蘭已經毫無籌碼，同時威脅將停止軍援與情報合作。毫無疑問，這場「Drama直播」不僅成為全球頭條，也進一步暴露美歐圍繞烏克蘭的戰略分歧。

2025年2月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見烏克蘭總統澤連斯基時爆發罵戰（Reuters）

同樣是在慕尼黑安全會議、爆發白宮罵戰的2月，德國新總理默茨的勝選演說就展演另一種安全願景：堅定援烏抗俄，降低對美依賴，推動歐洲安全自主。例如，默茨承諾提高德國國防與安全支出，隨後在2026年編列了逾1,080億歐元，並承諾在2029年達成核心國防支出占GDP 3.5%的目標；同時，默茨也提出德國應與擁有核武的歐洲國家、也就是法國與英國展開對話，評估建立歐洲共同核保護傘的可能性，以填補美國安全承諾的不確定性。

更重要的是，默茨就與朔爾茨（Olaf Scholz）相同，否定了默克爾（Angela Merkel）時期的對俄路線，從「以經謀政」轉為「強化嚇阻」，視俄羅斯為歐洲和平秩序的最直接威脅，主張持續軍援烏克蘭。默茨甚至一度對向烏克蘭提供「金牛座」（Taurus）遠程巡弋導彈持開放與評估態度，即便後續並未真正交付，德國的援助立場也依然堅定，例如默茨2026年10月訪問基輔時，就宣布追加10億歐元軍事援助與3.5億歐元能源修復資金。

當然，這不意味默茨也贊成美國撤出。事實上，包括默茨在內的多數歐洲領袖所持觀點，基本上更接近「再定義跨大西洋夥伴關係」，而非徹底割裂，例如默茨就主張在北約框架內建立能「自給自足的歐洲支柱」，同時呼籲修復美歐互信，並強調在大國競爭時代「即便是美國也無法單打獨鬥」，因此北約也同樣符合美國核心利益。這就如同，在伊朗戰爭衝擊海灣各國當下，沙特、土耳其、巴基斯坦所成立的《麥加共同防務協議》（Mecca Joint Defence Agreement），其實也是對於美國安全保障缺位的補充，而非徹底取代。

可以發現，進入「特朗普2.0」，美國的角色掙扎不僅體現特朗普充滿戲劇性的言行上，也直接衝擊支撐後冷戰時代經濟和安全體系的一系列制度與共識，包括關稅戰引發的全球經濟混亂、貿然開打伊朗戰爭導致海灣動盪，還有急於促成俄烏停火加劇的美歐分歧。

2026年10月4日，德國總理默茨（Friedrich Merz）到訪基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面後召開記者會。 （Reuters）

歐洲邁向軍事一體化？

但這對歐洲的影響似乎並不僅限於烏克蘭戰場。

基本上在2025年2月「白宮罵戰」後，歐洲便迅速召開一系列歐洲峰會，馮德萊恩更為此在同年3月提出《ReArm Europe》計畫（後更名為《Readiness 2030》），目標動員8,000億歐元來強化歐盟國防與戰備，填補防空與導彈防禦、火砲與彈藥、無人機、網路與人工智慧、軍事機動性及海空與太空能力等關鍵戰力缺口，既強化對烏軍事援助，也推動烏克蘭國防產業融入歐洲體系。

顯然，這一趨勢就是對俄羅斯談判底線的一大逆反：不論烏克蘭最終是否在名目上加入北約，歐洲都已在俄烏戰爭爆發、「美國優先」崛起的雙面夾擊下，逐漸出現了「軍事一體化」現象，並且開始吸納烏克蘭。換句話說，不論戰爭最後如何收場，烏克蘭早已開始實質融入北約軍工體系，這當然也為日後所謂「安全保障」不斷奠定基礎。

如果從更宏觀的視角來看，這同樣連動催生歐盟的三大背景：市場、認同與安全，同時又為舊結構帶來新變化。在過去，市場明顯扮演歐洲整合的重要角色，包括商品、服務、資本和勞動力的一體化，歐洲認同由此成為民族忠誠的非競爭互補，安全則通過軍事基地、核保護傘、北約體系被直接外包給美國。

然而歷史證明，這種結構不會一成不變。關鍵在於，市場與安全往往會相互牽引，同時帶動新的認同變化，甚至認同本身的長期變化，也會直接推動前兩者的彼此加成。例如19世紀的德意志帝國統一，俾斯麥（Otto von Bismarck）便是利用對丹麥、奧地利、法國的接連軍事勝利，持續培育新的泛德意志民族主義認同，以此作為建立德意志帝國的基礎，並為後續普魯士軍事國家的集權和擴張進行緩衝。

聚焦當前歐洲，援助烏克蘭的現實需求明顯推動了軍事市場擴張，也直接轉化了歐洲原本低調的安全角色，例如歐盟執委會在2024年3月提出的《歐洲國防工業戰略》（EDIS），以及隨後提出的旨在落實EDIS目標的《歐洲國防工業計畫》（EDIP）。到了2025年秋季，規模高達1,500億歐元、作為《ReArm Europe》一部分的《歐洲安全行動》（SAFE）正式實施，目標是通過聯合採購與跨國合作，提升歐洲國防整備度、產能自主與供應鏈韌性。顯然，當前歐盟正在走向軍事生產與市場的一體化。

2026年10月16日，比利時布魯塞爾，歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa，左）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，中）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）出席歐盟領導人峰會時向媒體發表講話。（Reuters）

而要促成、落實以上種種計畫，必然要同步推動一系列歐盟財政改革，其實也就是削弱歐盟過往以監管為主的治理模式，包括開拓新的公共融資管道、放寬對成員國赤字的限制，例如德國就在2025年3月鬆綁了自身的「債務剎車」（Schuldenbremse）機制。當前，歐盟更已開始討論是否成立用於軍事投資的公共銀行、用於國防開支的歐洲範圍內債務工具，例如發行國防專用歐元債券。

而隱藏在一系列「突破」背後的，其實是被戰爭情境、美國抽身反覆鞏固的政經集團。首先，恐懼與危機賦予領導人強大的政治資源，得以壓制分歧、為政策建構合法性；接著，新政策開始催生各式擁護者，包括支持歐盟軍事自主與一體化的歐洲官僚機構成員，以及因此獲利的既得利益者，也就是俗稱的「軍工複合體」；於是，「軍工複合體」又會反覆促成領導人產出軍事化的系列政策。

基本上，一切正如澤連斯基的2025年慕尼黑安全會議發言，「如果不是布魯塞爾，那就是莫斯科。這是你們的決定。這就是地緣政治。這就是歷史。」可以這麼說，正是出於對俄羅斯的敵意、美國可能抽身的恐懼，導致歐洲原本的市場、安全、認同結構劇烈變化，由此逐漸走向自我武裝，並且持續將烏克蘭納入防衛一體化。

例如2026年7月，烏克蘭就與英國等9個歐洲國家在巴黎宣布成立反彈道導彈技術聯盟；同年9月，涵蓋42個產業聚落、逾2,500家中小企業的「烏克蘭產業聚落聯盟（UCA）」正式加入「歐洲國防相關區域網絡（ENDR）」，促進跨境生產與供應鏈整合。

可以這麼說，在這種歐烏持續綁定的趨勢下，俄羅斯已不可能阻斷烏克蘭與北約的聯繫，也或許無法在未來完全排除「安全保障」成為停火條件。而對美國來說，當前歐洲的牽制其實暴露更加深沉的問題：特朗普與MAGA所否定的「無用海外投資」，其實隱含美國的長期特權與紅利，那就是為盟友提供安全保護傘本身，就形同創造影響力槓桿。

說得更直接，依賴與利用、付出與控制，原本就是難以拆分的一體兩面。當美國為盟友持續提供安全保障、供各方「搭便車」，其實也就反覆削弱盟友獨立行動、違背美國利益的能力；反之，一旦盟友能夠不靠美國自行保衛國土，當然也就能奉行更加自主和獨立的外交政策。當前歐洲正是最好案例。如果美國面對俄烏戰爭衝擊依然堅持對歐安全保障，也不在援助烏克蘭上有所退縮，更不繞過歐洲嘗試與俄羅斯直接「大交易」，歐洲或許就不會在當前停火談判中反覆牽制美國。

當然如前所述，當前歐洲的軍事一體化更多是對北約的補充，各種計劃無論如何宏大，都必然要受財政的可持續性、內部政治分歧、軍工產能與供應鏈瓶頸反覆檢驗，美國也至今依然是歐洲最主要、短期內無法完全排除的安全保障來源。只是當前的歐美分歧無疑也證明了，如果強制要求歐洲「獨立」，也就等於削弱美國自身影響力。

從這個角度來看，俄烏戰爭其實為歐洲帶來不少「意外」：衝突炸裂意外改變了原有的認同、市場、安全結構，也意外撕開特朗普崛起下的美歐裂痕，最後導致歐洲成為美俄談判中，看似意外卻又或許毫不意外的「Game Changer」。