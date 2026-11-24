美國白宮提前迎接聖誕節，美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）23日正式揭開白宮聖誕序幕，親自迎接高達5.5米的聖誕樹運抵白宮，她與副總統夫人烏沙（Usha Vance）亦到訪安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）出席活動。梅拉尼婭亦藉此機會表達願望，希望俄羅斯和烏克蘭可在聖誕節前達成停火協議。



《紐約郵報》11月23日報道，梅拉尼婭於白宮前接收一棵來自威斯康辛州恩德弗（Endeavor）一間農場的冷杉（Concolor fir）聖誕樹， 而該樹由一輛綠色馬車運載送達白宮。梅拉尼婭向種植此樹的查普曼（Chapman）家族致謝，亦感謝將此樹運送至白宮的退伍軍人兼聯邦快遞（Fedex）司機贊臣（Chuck Jensen）。

此樹高達5.5米左右，將獲賦予「白宮官方聖誕樹」的殊榮。而白宮今年的聖誕裝飾主題為「美國花開」（American Bloom），預計會在感恩節後正式亮相。

梅拉尼婭與贈送該樹的查普曼（Chapman）家族交談。（Reuters）

梅拉尼婭亦和烏沙前往安德魯斯聯合基地，出席一項活動，並與當地的志願者聊天，並在活動尾聲向當地官兵送上佳節賀卡，感謝官兵的服役，並祝福他們感恩節快樂。

2026年11月23日，美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在馬里蘭州安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）出席一場活動，為派駐海外的軍人準備關懷包裹，並在活動中簽署節日賀卡。（Reuters）

除了迎接聖誕樹，梅拉尼婭亦談及國際局勢，她早前接受霍士新聞（Fox News）訪問，被問到今年聖誕願望時，回答希望「世界和平」，並期望俄羅斯和烏克蘭能夠「在聖誕節前」達成停火協議。