美國聯邦傳播委員會（FCC）批准太空探索科技公司（SpaceX）發射最多100萬顆衛星，作為公司在太空建設數據中心計畫的一部分。



根據FCC星期三（11月25日）公佈的文件，SpaceX獲得的發射授權有效期至2040年。

SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）今年8月承諾，計劃在2027年第四季首次發射太空數據中心，並在2028年擴大部署規模。公司已與英偉達（Nvidia）達成協議，由英偉達提供專為太空環境設計的最新一代Vera Rubin處理器。

目前，多數太空數據中心計畫採用類似設計，即在近地軌道部署由多顆衛星組成的網路，讓衛星彼此保持緊密聯繫，以確保數據傳輸穩定。

美國富商馬斯克（Elon Musk）經歷4段婚姻、公開已知有14個孩子，但從未因感情事而人設崩塌。（Reuters）

SpaceX計劃讓Starmind衛星與現有星鏈（Starlink）衛星互聯網網路連接，再由星鏈衛星把數據傳回地球。其他競爭專案則計畫直接從地面接收數據，再通過鐳射傳輸回地球。

不過，相關技術仍面臨挑戰，包括處理器能否承受太空中的強烈輻射，以及如何應對極端溫度，以及太空碎片和微隕石的撞擊。

支持者認為，在太空建設數據中心有多項優勢。例如，處於太陽同步軌道的衛星能夠持續接收太陽能，發電效率據稱可達到地面同等設備的八倍。

本文獲《聯合早報》授權轉載

