SpaceX抵押AI晶片借3354億港元 傳貸款方禁馬斯克送晶片上太空
撰文：李宜珈
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據英媒11月19日報道，支持SpaceX 430億美元（約3,354億港元）債務方案的貸款方正尋求加入保障條款，阻止馬斯克（Elon Musk）將作為抵押品的英偉達（Nvidia）人工智能晶片送上太空。
貸款方擔心一旦違約，軌道上的晶片難以收回轉售。該方案名為「土星計劃」，周四（11月19日）售出逾300億美元（約2,340億港元）債券，含250億美元（約1,950億港元）投資級債券，以SpaceX五年晶片租賃付款作抵押，收益率約8.3%，獲穆迪A3評級。
SpaceX稱晶片將在地球數據中心運作，惟不清楚條款是否寫入貸款文件。據美媒報道，SpaceX於10月26日宣布約400億美元（約3,120億港元）融資承諾，購入英偉達Vera Rubin晶片，由高盛及阿波羅全球管理牽頭，以特殊目的公司避免借貸入賬。
馬斯克曾稱2027年會把搭載英偉達晶片的電腦送入軌道，又指軌道散熱器可解決散熱問題。據路透社報道，貸款方對AI借貸日趨審慎，高盛研究料超大規模雲服務商2027年發債或達4200億美元（約3.28萬億港元）。
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