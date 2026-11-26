英偉達（Nvidia，又譯輝達）創辦人黃仁勳（Jensen Huang）因捲入一連串婚外情下台後，英偉達董事會在11月23日（周一）宣布讓其復職出任行政總裁。據美媒報道，美方官員在24日一場高度機密的簡報會上向國會表示，目前沒有證據顯示，曾與黃仁勳有過一段情的中國籍女子黃樂（Alice Huang）是受中國情報部門指使，意圖對黃仁勳進行刺探。



《華爾街日報》引述知情人士報道，美國目前蒐集的證據顯示，黃仁勳與黃樂之間的關係可能​​屬於私人戀情，而非由中國政府策劃的陰謀。不過，知情人士也表示，若出現新資訊，可能會改變這一評估或其他相關判斷。

這場與國會的簡報會屬於情況說明，而非詳盡的情報細節。簡報進行的時間點，正值黃仁勳在總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向英偉達董事會施壓後，重返行政總裁職位的一天之後。

報道指，特朗普政府曾向英偉達董事會保證，黃仁勳復職對美國的國家安全不構成威脅，而黃仁勳也不會面臨任何刑事起訴。

黃仁勳陣營的人士指出，目前並無充分證據證明黃樂是中國間諜，也無法證明英偉達知曉任何將晶片走私至中國的企圖。然而，部分現任及前任美國官員認為，無論實際交換了何種資訊，單憑「美國最具影響力的商界領袖之一，竟與一名和中國情報部門有關聯的女子發生婚外情」這一事實，本身就已構成國家安全風險。

簡報人員24日還表示，中國國家安全部曾按照中國法律規定，要求黃樂提供資訊。據稱，她在這段婚外情期間確實與該情報機構有過接觸。不過，據知情人士透露，美方目前並無跡象顯示她曾向中國國家安全部洩露任何具重大價值的情報。

2024年6月2日，英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang，右）出席2024年台北國際電腦展 (COMPUTEX 2024) 發表主題演講後，與中國女商人黃樂（Alice Huang，左）打招呼。（Reuters）

簡報會也提到康偉，此人被指為黃樂的丈夫。簡報者表示，康偉是中國國家安全部的線人，且經常與中國情報部門保持聯繫。認識康偉與黃樂的人士向《華爾街日報》表示，兩人是夫妻關係。