美國國務院11月25日正式批准，向烏克蘭出售一批價值6.22億美元（約48.8億港元）的F-16戰機維護、後勤支援及相關設備。華府在聲明中特別強調今次軍售「不涉及任何美國資金」，全部費用將由比利時、丹麥、荷蘭及挪威四個歐洲盟國共同承擔。



綜合《獨立報》及外媒報道，是次軍售方案涵蓋飛機安全與應急系統組件、實驗室設備及運輸支援等。由於軍售總額超過5,000萬美元的法定通報上限，美國務院已正式通知國會，並將透過競爭性採購程序遴選主要承包商，且無需向烏克蘭增派美方人員或承包商代表。

2025年2月28日，美國華盛頓，特朗普在會晤時與澤連斯基爆發爭吵，雙方不歡而散，未能簽署美烏礦場協議，圖為被取消的聯合記者會大廳中空無一人的座位。（Reuters）

烏克蘭自2024年起接收西方援助的F-16戰機，並用於攔截俄軍導彈與無人機。早前《華爾街日報》曾披露，因維護延誤及零部件短缺，烏軍逾半數戰機一度面臨停飛危機；儘管基輔否認供應出現嚴重問題，但亦坦言部分已停產零件難以尋覓。

在俄軍持續以彈道導彈空襲基輔、而烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）近日公開批評美方拖延提供「愛國者」防空導彈之際，美方表示此舉將有效增強烏軍的防空與區域安全執行能力。