美烏俄11月10至11日於阿聯酋舉行三方會談　討論結束戰爭等議題

美國將於下星期在阿聯酋首都阿布扎比與烏克蘭和俄羅斯代表團舉行三方會談，探討結束俄烏戰爭、戰後安全協定以及局勢降級等議題。



美國總統特朗普特使威特科夫（Steve Witkoff）星期一（11月2日）在社交媒體宣佈，烏克蘭、俄羅斯和美國官員將於下周在阿布達比舉行三方會晤，以期推動和平談判取得進展。

他寫道：「美國將於下星期二和星期三（11月10日至11日）在阿布扎比斡旋烏克蘭與俄羅斯之間的工作級別談判，以推進特朗普總統結束這場戰爭的使命。」

他也說：「討論將聚焦戰後安全安排、局勢降級、人道主義援助工作，以及邁向和平的下一步舉措。」

路透社星期一也引述一名匿名美國高級官員報道這個消息。

這名美國官員透露，美國談判代表本周將在布魯塞爾與法國、德國、英國、歐盟和北約的代表舉行工作級別會議，討論「烏克蘭的安全保障、歐洲未來的安全框架，以及對烏克蘭重建的經濟支持」。

他指出，這些會議建立在各方近期討論的基礎之上，「反映特朗普總統（Donald Trump）為促成俄烏達成持久和平協議所做的持續努力」。

2026年10月30日，美國總統特朗普在佛羅裡達州代托納海灘海洋中心舉行的中期競選集會上與觀眾互動。（Reuters）

美國一直尋求在冬季來臨前，在這場曠日持久的衝突中取得突破。上一次由美國斡旋的和平談判於今年2月舉行，當時美國和以色列尚未對伊朗發動戰爭。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）兩周前在聖彼德堡與威特科夫會面後，同意舉行新一輪三方會談。這是美國為制止這場二戰以來歐洲最血腥衝突而採取的最新行動。

澤連斯基（Volodymyr Zelensky）譴責俄羅斯襲擊粉碎和平進展希望

另一方面，俄烏在烏克蘭在南部地區的局部停火協定平安結束幾小時後後，俄羅斯襲擊附近一所分發人道主義援助物資的學校，造成至少26人死亡。烏克蘭總統澤連斯基譴責襲擊粉碎「邁向和平取得進展」的脆弱希望。

俄烏在赫爾松地區的停火星期天（1日）結束幾小時後，與赫爾松毗鄰的紮波羅熱州代州長說，俄軍對當地一個村莊發動連番襲擊，造成至少26人死亡，遇難者中包括兩名救援人員和四名警員，以及正前往當地一所學校領取援助物資的民眾。

2024年2月20日，烏克蘭頓涅茨克（Donetsk）地區，圖為一名烏克蘭第47旅的士兵在前線陣地準備連接星鏈衛星網絡系統。（Reuters）

澤連斯基在星期一的例行講話中說，在領取人道主義援助物資的民眾抵達時，俄軍發動第一次襲擊，隨後又進行二次襲擊，目標是防空避難所。

澤連斯基坦言，在奧列什基（Oleshky）停火協議後，「曾有那麼一個時刻，接下來的步驟本可以表明邁向和平是有可能取得進展的」。

他說：「通過這些殺戮，俄羅斯發出一個完全相反的信號：俄羅斯指望製造更多殺戮。對此必須予以回應。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

