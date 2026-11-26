也門胡塞武裝周三（11月25日）宣布襲擊沙特阿拉伯吉達港和吉贊港，報復此前沙特空襲也門紅海港口荷台達（Hodeidah）。沙特主導的多國聯軍證實吉贊港被擊中，造成「輕微損失」，無平民受傷。



胡塞武裝軍事發言人薩雷亞（Yahya Sarea）當日通過該組織控制的馬西拉電視台發表聲明，稱襲擊對兩個港口均造成損失，但未透露所用武器類型。他警告，荷台達港若再遇襲，胡塞武裝將按「港口對港口」的對等原則「立即、直接」回應，並繼續在沙特境內採取軍事行動，直至沙特停止空襲、解除對胡塞控制區的封鎖。

多國聯軍發言人馬利基（Turki al-Maliki）同日在社交平台X稱，聯軍在沙特東部省攔截並摧毀7架無人機（其中4架位於拉斯坦努拉），另在西部吉達伊斯蘭港附近攔截1架。他表示，聯軍同日還打擊了荷台達港的「作戰能力」，並摧毀也門北部薩達省和阿姆蘭省多個目標。

路透社報道，除紅海西岸的吉達與吉贊外，胡塞武裝當日還宣稱對沙特東部省的拉斯坦努拉煉油廠發動無人機精確打擊並引發火災。

2026年11月25日，也門胡塞武裝軍事領導層稱襲擊沙特阿拉伯拉斯坦努拉煉油廠後，該工業設施上空冒出大片濃煙。（Reuters）

據公開資料，胡塞武裝2014年奪取也門首都薩那，政府被迫遷往南部城市亞丁，沙特翌年牽頭多國聯軍介入。2022年聯合國斡旋的停火維持約四年相對平靜，今年7月雙方重啟互襲後衝突不斷升級。

荷台達是胡塞武裝控制下的也門紅海最大港口，也是國際人道援助物資進入也門的主要通道，當地一處在建通信設施周一（11月23日）遭空襲，胡塞方面稱釀17死11傷。與此同時，胡塞武裝與沙特支持的也門政府軍近日在多條戰線的交火亦日趨激烈。