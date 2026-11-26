日本福岡縣警方11月25日下午在市內東區以涉嫌毆打地鐵職員拘捕一名49歲男子川谷典雄，而在此案發生約50分鐘後，另一處地點有一名70歲單車停車場管理員石川嘉章在永旺夢樂城福岡伊都店外遭刺斃，目前正深入調查該男子是否與這宗命案有關。



朝日新聞報道，25日上午約11時35分，川谷典雄在福岡地鐵西新站因手機跌落路軌，欲闖入拾取遭站務員制止，期間涉嫌毆打對方後乘車往西離開。約20分鐘後，他在約10公里外的JR九大學研都市站下車；至中午12時25分，車站旁永旺商場的單車停車場即發生兇案，石川嘉章上身多處中刀身亡，現場遺下一把疑為凶器的利刀。

閉路電視顯示，疑兇犯案後走入永旺商場，離開時由黑衣換成啡色外套，商場一度緊急疏散約700人。警方下午3時許在福岡市東區截獲外貌高度相似的川谷典雄，先以襲擊罪將其拘捕，川谷落網後對襲擊站務員供認不諱，目前警方正追查兩案關聯。