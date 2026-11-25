易潔鑊保養｜不少人家中有易潔鑊，煮食起來方便，又容易清潔，不過有一個大家經常會做的習慣，原來會令易潔鑊變得不耐用，甚至會損傷易潔鑊塗層。



（圖片來源：和平フレイズ株式会社）

易潔鑊保養｜日本廚具企業揭煮完即用凍水洗大錯特錯！

或許有太多人不懂保養易潔鑊而紛紛向生產商查詢或投訴。販賣廚具的日本企業「和平フレイズ株式会社」於X（原Twitter）專頁上發帖，以圖文並茂的方式提醒用家使用易潔鑊後，千萬不要立刻以冷水將鍋沖洗，相關「警世」句子——「使用後すぐにフライパンを急冷しない」（「煮完的塗層平底鍋不要急速冷卻」）更連續在同一篇帖文內出現5次，可見該企業相當著緊再有人使用錯誤的方法，以為可保養易潔鑊。

但偏偏就是很多人會一煮完餐點，就立即把塗層平底沖冷水，以為會比較容易清潔。

日本廚具商「和平フレイズ株式会社」於X上發文提醒，易潔鑊用完後忌立即用冷水沖洗。（圖片來源：Twitter）

易潔鑊壽命｜用凍水沖易破壞塗層2危害

廚具企業「和平フレイズ株式会社」於「警世」帖文中提到，若將水倒在剛使用完的塗層平底鍋上，鍋上的氟樹脂表面會被水破壞。氟樹脂之功效會於損毀後大跌，令到易潔鑊的壽命大為縮短很容易壞。

為避免再有廚具損壞，「和平フレイズ株式会社」亦同時於官方網站教導大眾4個保養塗層平底鍋的正確方法。

日本廠商教4招保養易潔鑊。（圖片來源：和平フレイズ株式会社）

保養易潔鑊4招

保養易潔鑊方法【1】待鍋自然冷卻後方開始清潔

剛使用完後的塗層平底鍋會處於高溫狀態，待鍋自然冷卻後才以水清潔可確保塗層不易損毀。

保養易潔鑊方法【2】以軟性物品清潔

使用硬海綿或三聚氰胺海綿等硬性物品擦洗塗層平底鍋會破壞氟樹脂塗層。使用柔軟的海綿和中性洗滌劑等軟性物品清潔塗層平底鍋，可令鍋更為耐用。

保養易潔鑊方法【3】輕擦塗層

以猛力擦洗塗層平底鍋容易將塗層「擦傷」，如果要去除鍋上焦糊之處，宜先用熱水泡一會，把焦糊軟化後才輕擦該位置。

保養易潔鑊方法【4】盡量不將熟食放置在鍋內存放

將食物放置在塗層平底鍋內存放時，經烹煮過的食物中的鹽分很容易滲進氟樹脂塗層上的小孔，使氟樹脂塗層容易剝落。如果要保存熟食，應將其轉移到另一個容器中保存。

本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

