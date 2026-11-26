日本熊本縣11月23日發生一宗死亡意外，一名20多歲男性警員被發現頭部重傷倒臥派出所內，一旁的牆壁則有被子彈擊穿的痕跡，推測是從該名警員的配槍所擊發。該名警員被緊急送醫後當晚宣告不治，至於是輕生還是槍枝走火仍待調查。



子彈「射穿派出所牆壁」！20多歲男警疑自轟亡

綜合《熊本朝日放送》等日媒報道，事件發生在當地時間11月23日上午10時許，位於熊本縣荒尾市綠丘的荒尾警署綠丘派出所；派出所內傳出巨響後，一名20多歲、隸屬地域課的男性巡查被上司發現意識模糊倒臥在地，頭部有明顯槍傷。

日本一名20多歲警察陳屍派出所內。（示意圖/unsplash@phebmicester）

該名男性警員被送醫搶救後，於當晚7時30分宣告不治，警方則在後續調查中發現，「派出所外」竟有一枚彈殼，判斷是從死者的配槍擊出，且可能在過程中擊穿了派出所的牆壁。另外由於現場沒有發現任何遺書，因此警方仍在釐清是輕生還是走火意外。

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