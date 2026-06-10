日本福岡20歲中國男實習生持斧襲女同事　被捕後承認有意殺人

日本福岡市博多區6月8日發生職場傷人案。一名在食品製造公司擔任技術實習生的20歲中國籍男子，在辦公室持斧襲擊一名32歲女同事，導致其頭部受傷。男子因企圖謀殺而被當場逮捕，並在被捕後向警方承認，自己有意殺對方，因雙方存在矛盾。警方正進一步調查其犯案動機。



綜合日媒報道，行兇的20歲中國籍男子涉嫌於8日下午5點前不久，在福岡市博多區的公司辦公室內，從背後用斧頭多次試圖擊打一名32歲女同事的頭部，企圖將其殺害。另有兩人嘗試阻止男子亦受傷。

警方趕到現場時，發現行兇男被按在公司停車場的圍欄上，另發現一名女子頭部流血。據警方稱，女員工與兩名疑似員工的受傷男子均已被送往醫院。三人意識清醒，傷勢並無生命危險。

據悉，疑兇在襲擊前已提出辭職申請，並於8日辦理完成離職手續，但當天卻突然現身公司並犯下罪行。在審訊過程中，疑兇表示，「這確實是我所為。我是懷着殺人的意圖用斧頭擊打對方。我與該名員工之間存在人際關係上的矛盾。」