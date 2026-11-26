向來愛拍短片分享的英國首相貝安德（Andy Burnham），本月初邀請約60名網絡紅人到唐寧街10號首相府相聚，原想繞過傳統媒體吸引年輕選民，卻意外演變成一場政治公關災難。

在TikTok坐擁360萬粉絲的網紅巴雷傑（Max Balegde）受邀前往首相府拍攝，在首相府大門外拍片。巴雷傑對口型模仿熱門迷因歌，但歌詞中有侮辱女性的粗俗俚語，引來執政黨和在野黨齊聲炮轟。



《衛報》報道，這場在11月9日舉辦的招待會由軟件巨頭Adobe協辦，唐寧街一共邀集了全英約60位重量級網絡創作者，這批網紅在各大平台的總追蹤人數高達4.7億。

英國工黨政府內部自前任首相施紀賢（Keir Starmer）時期便設立專責新媒體小組，企圖跳過日漸老化的傳統報章電視，直接觸及拒絕看常規新聞的Z世代選民；然而網紅文化的輕浮與不可控性，隨即讓這項耗費心機的政治宣傳演變成難以收拾的制度性翻車。

報道指，唐寧街當日也算嚴防死守，沒收網紅私人手機改派官方器材拍攝以供審查，但百密一疏，巴雷傑在離府取回手機後在門外自由發揮。

巴雷傑事後雖刪片致歉，卻譏諷「老派政客根本不懂年輕人文化」；同場受邀、在社群擁有逾200萬粉絲的知名藝術家Sophie Terry（網名Sophie Tea）一語道破，政客與網紅本就是「互相利用」。

在野保守黨黨魁柏丹娜（Kemi Badenoch）抓緊機會火力全開，直斥短片「令人作嘔」，諷刺貝安德「加稅請人吹噓政績」、只顧造勢卻避見記者，令首相府格調掃地。

貝安德在國會質詢時無奈承認短片「不可接受」，但死撐到底拒為「網紅策略」道歉，反指保守黨「嘲笑TikToker」，強調政府絕不放棄這條吸睛新戰線。