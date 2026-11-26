英國官方數據顯示，不計新冠疫情時期，英國年度淨移民人數降至近30年來最低水平，有助於緩解政府面對的政治壓力，但經濟學家警告，移民人數持續減少恐拖累經濟增長。



路透社報道，英國國家統計局（ONS）星期四（11月26日）公布的數據顯示，截至今年6月底的12個月內，約73萬8000人移居英國，66萬1000人離境，淨移民人數從前一年的20萬4000人銳減至7萬7000人，為1997年以來最低水平，較2023年創下的94萬4000人歷史高峰減少約九成。

英國前首相卡梅倫（David Cameron）2010年首次承諾將年度淨移民人數降至數萬人，但始終未能實現目標。

英國內政部長馬曼婷（Shabana Mahmood）說，政府已重新掌控移民局勢，並將繼續推進改革，建立更公平的移民制度。

2023年7月31日，英國倫敦，一名撐着雨傘的行人沿泰晤士河行走，欣賞倫敦金融城風景。（Reuters）

移民問題過去10多年一直是英國政治辯論的焦點。民調機構YouGov本周公布的調查顯示，移民仍是英國選民僅次於經濟的第二大關注議題。

近年來，英國歷屆政府陸續收緊工作簽證規定，包括限制外籍員工攜帶家屬及提高薪資門檻。現任工黨政府本月也提出進一步收緊移民政策，擬將申請永久居留權的一般等待期從5年延長至10年。

不過，經濟學家指出，移民人數持續下降將導致英國勞動力萎縮，削弱經濟增長潛力，並加重公共財政負擔。

牛津經濟研究院今年4月估計，若英國長期維持零淨移民，到2060年，經濟規模將比基準預測低逾15%，稅收減少也將推高政府借貸需求。

本文獲《聯合早報》授權轉載

