英國首相貝安德（Andy Burnham）表明，未經公投就重新加入歐盟是不可想象的，但他也反駁多名前首相要求不要重啟脫歐辯論的呼籲，認為他們不應停留在過去。



英國在2016年以微弱多數票通過公投，決定脫歐。貝安德近幾週提出英國可能申請重新加入歐盟，打破了脫歐進程已塵埃落定的共識。

這促使前首相辛偉誠（Rishi Sunak）、文翠珊（Theresa May）、卡梅倫（David Cameron）和約翰遜（Boris Johnson）紛紛敦促貝安德不要重揭舊傷，文翠珊接受英國廣播公司（BBC）訪問時，還促請貝安德「接受脫歐，向前看」。

2026年11月20日，在比利時布魯塞爾舉行的歐盟-英國峰會期間，英國首相貝安德在新聞發布會結束後與歐洲理事會主席科斯塔握手，歐盟委員會主席馮德萊恩在一旁觀看。 （Reuters）

貝安德周一（11月23日）告訴國會：「那些說我們不應討論脫歐的人，可能會讓英國受困在過去，繼續接受一套不盡理想的安排。」

他提到上周五（11月20日）在布魯塞爾簽署的英歐協議時指出：「相反的，我們正讓英國重新走上更好的道路，重拾久違的希望。」

貝安德和歐盟高官敲定了便利貿易和青年流動的協議，他稱這些協議將讓英國未來10年比剛過去的10年好得多。

英國政府估計，協議最終每年可為英國經濟帶來170億英鎊（約286億新元）收益，有助於緩解生活費壓力，並為年輕人創造更多機會。

貝安德否認重啟脫歐辯論是重新入盟的前奏，但堅稱只要符合英國國家利益，他都會支持。

他透露，英國和歐盟談判代表將就未來關係的可能選項進行非正式的意見交換，預計在約一年後舉行的英歐峰會前後公布結果。

文章獲得《聯合早報》授權轉載

