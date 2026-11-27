美國司法部11月24日（周二）宣布，紐約州皇后區華人一家四口遭到聯邦大陪審團起訴，涉嫌在五年內，透過在法拉盛（Flushing）經營多間藥房，向聯邦醫療保險（Medicare）及醫療補助計劃（Medicaid）詐領高達5500萬美元（約4.3億港元）。四人涉嫌合謀收取不必要的處方藥費用，並支付非法回佣、洗錢和稅務犯罪。檢方目前已扣押約1240萬美元（約9714萬港元）的資產，另尋求沒收被告擁有的七處房產。



據美國司法部的聲明，四名被告分別為35歲的Zhang Huang（又名Danny Huang）、38歲的Yanle Huang（又名Logan Wong)；以及兩人的父母，62歲的Jian Xin Huang與61歲的Xiuqin Huang，兩人是擁有美國合法永久居留權的中國公民，四人均住在紐約州皇后區。

美國司法部11月24日（周二）宣布，紐約州皇后區華人一家四口遭到聯邦大陪審團起訴，涉嫌在五年內，透過在法拉盛（Flushing）經營多間藥房，向聯邦醫療保險（Medicare）及醫療補助計劃（Medicaid）詐領高達5500萬美元（約4.3億港元）。圖為涉案的62歲男子Jian Xin Huang。（網絡圖片）

聲明指，4名被告透過支付非法回佣，向聯邦醫療保險和聯邦醫療補助報銷不必要的處方藥費用，在五年多時間裏，從這些項目中詐領約5500萬美元（約4.3億港元）。

司法部國家反詐騙執法司助理部長麥克唐納（Colin M. McDonald）表示：「這類騙局剝削患者，耗盡本應用於基本醫療的資源。反詐騙部門將繼續追查那些將聯邦醫療保健項目作為非法牟利工具的人。」

根據起訴文件，Zhang Huang和Yanle Huang兩兄妹於2020年9月至2026年3月期間，在紐約皇后區擁有多間藥局的實際控制權，其中包括168 DME Inc.、169 DME Inc.、QS Pharmacy Inc.、ROK Pharmacy Inc.和19 Pharmacy Corp.。

Yanle Huang是一名執業藥劑師，在多間藥局擔任藥劑師。他們的父母Jian Xin Huang與Xiuqin Huang負責日常管理這些藥房，並非法支付回佣。

此外，Zhang Huang是美國稅局的註冊代理人、稅務規劃師，並在皇后區擁有兩間會計事務所。據稱，他利用自己的專業知識洗錢並逃避稅金。

起訴書指控：

2026年11月23日，美國華盛頓，圖為司法部辦公大樓。（Reuters）

4名被告向聯邦醫療保險和醫療補助計劃虛報不必要的處方藥費用，包括外用藥和止痛貼；

4名被告指示藥房員工向聯邦醫療保險受益人和醫療補助受益人支付非法回佣和賄賂，以現金和超市禮品券的形式換取在藥房配發不必要的處方藥；

Jian Xin Huang與Xiuqin Huang取得超市禮品券，後者準備裝有回佣和賄賂款項的信封；

Zhang Huang利用稅務代理客戶的個人資料開設公司和銀行帳戶，在客戶不知情或未經同意的情況下處理藥房交易；

Zhang Huang和Yanle Huang偽造文件，並安排空殼公司持有其藥房，以掩蓋其對藥房的所有權和控制權；

Zhang Huang透過多間空殼公司轉移數百萬美元的詐騙所得，以掩蓋資金來源並逃避繳稅；

被告利用詐騙所得購買多處房產、金融投資、加密貨幣和豪華汽車；

Zhang Huang在四個納稅年度內逃避繳交聯邦稅。

聲明提到，從2020年9月至2026年3月，聯邦醫療保險、聯邦醫療補助計劃（Medicaid）向上述藥房支付超過5500萬美元。迄今為止，政府已查獲約1,240萬美元與該詐騙計劃相關的資產。起訴書中也指出，另有價值670萬美元（約5249萬港元）的房產將被沒收。

Zhang Huang被控串謀進行醫療保健詐騙、串謀詐騙美國政府並支付醫療保健回佣、隱瞞洗錢、嚴重身分盜竊和逃稅。假如全部罪名成立，他將面臨高達107年的監禁。

Yanle Huang被控串謀進行醫療保健詐騙、串謀詐騙美國政府並支付醫療保健回佣、支付醫療保健回佣以及非法貨幣交易。假如全部罪名成立，她將面臨最高55年的監禁。

2026年11月24日，美國司法部宣布，紐約州皇后區華人一家四口遭到聯邦大陪審團起訴，涉嫌在五年內，透過在法拉盛（Flushing）經營多間藥房，向聯邦醫療保險（Medicare）及醫療補助計劃（Medicaid）詐領高達5500萬美元（約4.3億港元）。圖為涉案的其中一間藥房。（網絡圖片）

Jian Xin Huang被控串謀詐騙美國政府、支付醫療保健回佣以及實際支付醫療保健回佣。假如全部罪名成立，他將面臨最高35年監禁。