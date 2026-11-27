隨著2026年「黑色星期五」（Black Friday）購物季拉開帷幕，美國零售市場呈現出與往年截然不同的消費圖景。在通脹高企、消費者信心低迷，以及美伊戰事推高生活成本的多重壓力下，「精打細算」成為今年美國家庭採購的主旋律，日用必需品與傳統節日禮品共同佔據了消費者的購物車。



據行業分析師觀察，今年「黑五」期間，T恤、洗髮水、洗漱用品及寵物用品等基礎日用品紛紛被放進購物車，與節日禮品平分秋色。科技公司Adobe數字洞察總監Vivek Pandya指出，過去人們提起假日購物，往往聯想到高檔手袋和珠寶等奢侈品，但如今消費者正越來越多地利用「黑五」折扣季來囤積生活必需品。

2026年11月21日，美國賓夕法尼亞州費城郊外一家購物中心在「黑色星期五」（Black Friday）購物季前的銷售狀況。（Reuters）

與此同時，人工智能（AI）工具正深度重塑人們的購物方式。不少消費者借助AI規劃節日採購清單、比對商品款式與配送日期，並在全網搜尋最優價格。此外，由於各大品牌與零售商整個11月都在密集推出線上線下大幅折扣，促銷戰線大幅拉長。

儘管消費趨於理性，實體零售依然展現出強勁韌性。追蹤實體店客流資料的機構Sensormatic Solutions指出，憑藉龐大的傳統消費群體，「黑五」依然穩居全年實體店客流量之首，大小零售商也紛紛借此契機衝刺年終業績、拓展新客源。

該機構零售諮詢與分析負責人古斯塔夫森（Grant Gustafson）說，雖然今年民眾逛店頻率有所下降，消費行為也從衝動型轉向更具目的性的計劃型採購，但「黑五」依然是屬於線下實體店的重要節日。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

