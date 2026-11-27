全球多個機構或企業接連遭受網絡攻擊，導致個人資料外洩，最新一個受害者是國際足協（FIFA）。FIFA證實遭受黑客入侵，但消息指受影響資料並不包括主席恩芬天奴（Gianni Infantino）受爭議出售世界盃股權的計劃。



英國廣播公司（BBC）及ESPN等媒體11月26日報道，FIFA的聲明表示，該組織成為網絡攻擊罪案的受害者，導致一小部分的個人及商業資料遭不當取得。FIFA正與包括執法部門在內的相關部門合作，同時以最強烈措詞譴責這宗非法取得及公開個人資料的行為，警告事件構成嚴重侵犯私隱，並對受影響人士帶來明顯後果。

圖為2026年7月19日，美國總統特朗普與國際足協主席恩芬天奴出席世界盃頒獎儀式。（Reuters）

報道指，一個名為「Handsome Boy Hacking Club」的組織已經承認責任，並曾在目前已遭停用的社交平台X帳戶上載聲稱是FIFA檔案的截圖。有消息人士向ESPN透露，事件不是由FIFA的系統或技術有漏洞引起，稱黑客偽冒FIFA員工身分入侵。

該批消息人士亦指，被洩漏的文件大小為12GB，分析估計佔FIFA總數據不足0.1%，而且不包括與胎死腹中的「國際足協前瞻企業」（FIFA Forward Enterprise，簡稱FFE）計劃相關內容。專家認為，黑客目標是針對整個組織，而非個人。