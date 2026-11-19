歐盟委員會（European Commission）遭到網絡攻擊，此次攻擊可能導致大量個人資料外泄，並導致員工無法登記薪資及請假資訊，而歐盟委員會則針對這場網絡攻擊危機進行討論。



美媒《政治報》（Politico）11月19日引述匿名歐盟官員指，歐盟委員會已阻止大多數攻擊，但損害確切範圍尚不明朗，系統現時正在恢復運作，但預料調查需一段時間。

歐盟的網絡安全保護機構 CERT-EU 在11月初偵察到，有國際黑客利用名為「ARTEX」的人工智能（AI）滲透測試工具發動攻擊。歐盟官員指，有黑客濫用該工具，針對歐盟委員會進行網絡攻擊，作為預防措施，部份應用程式曾暫時下線，目前大多數已恢復正常運作。

黑客示意圖。（CFP）

歐盟委員會發言人雷尼耶（Thomas Regnier）表示，針對偵察到的網絡攻擊行動，委員會已經採取必要措施，由於特定系統遭到鎖定，委員會已跟足相關程序，與受影響的員工聯繫。

Politico指，此次的網絡攻擊使系統中斷情況持續超過10天。歐盟委員會用於處理薪資單、請假申請及工時紀錄的人力資源平台Sysper，以及醫療費用報銷系統 MyPMO，雖已於本週稍早恢復運作，但 Sysper 在昨日一度短暫停機，同時其翻譯服務亦受到波及。

歐盟委員會（European Commission）表示，有黑客針對其人力資源平台及醫療報銷系統進行網絡攻擊。（Reuters）

據Politico取得的內部文件表示，歐盟委員會已召集高級機構展開針對這場網絡攻擊的會議，數位部門亦下令加強安全檢測，同時據兩名官員透露，歐盟委員會執行副主席（負責技術主權、安全與民主） 維爾庫寧（Henna Virkkunen）在昨天（18日）的會議上，向其他人員說明當前應變措施。

近月有多宗大型機構遭受網絡攻擊的案例，受影響對象包括微軟（Microsoft）、美國大型銀行以及美國國家安全局（NSA）。另外法國航空（Air France）、英國廣播公司（BBC）及視像平台 Zoom等，都遭受類似攻擊。