美國最大銀行摩根大通（JPMorgan Chase）與支付巨頭Visa和萬事達卡（Mastercard）透露，為三家機構提供服務的協力廠商供應商近期遭到網路攻擊，可能導致部分客戶行銷資料洩露。



駭客組織本星期一（11月16日）公佈的Visa相關資料顯示，此次事件疑似波及包括新加坡、香港、台灣、日本和馬來西亞在內的多個亞太市場。不過，三家機構均指洩露僅限行銷或非支付類資料，核心支付網路與用卡安全未受影響。

摩根大通發言人說，初步調查顯示攻擊者獲取了供應商持有的部分行銷資料，可能涉及客戶姓名和電子郵寄地址，銀行將直接聯繫受影響客戶。發言人同時澄清，此次資料洩露與本周早些時候因軟體漏洞導致的交易處理中斷無關。

2026年4月1日，美國紐約市，圖為位於摩根大通（JPMorgan Chase）公司總部入口處的公司標誌。（Reuters）

據網路犯罪研究平台eCrime.ch截取的截圖，自今年9月活躍以來已宣稱製造約200宗攻擊的網路勒索組織「n0n」，於16日宣稱竊取了上述三家機構的持卡人互動與行銷記錄。

路透社審閱駭客公佈的資料後發現，涉及摩根大通的資料包含疑似124個員工電郵位址及逾1萬6000個客戶電郵，部分附帶電話和郵編；Visa的疑似洩露資料主要集中在新加坡等亞太市場，涵蓋數千個客戶電郵及電話號碼；萬事達卡的資料則主要涉及北美、中東和非洲客戶及少量員工電郵。路透社目前尚未能獨立核實這些資料的真實性。

對此，Visa回應稱事件源於亞太區一家協力廠商服務商，公司自身系統及卡號等支付資料均未受損。萬事達卡也指出，僅有一小部分參與特定福利計畫的持卡人電郵位址洩露，支付網路和用卡功能正常運作。

近期全球金融與科技領域接連發生系統故障和網路安全事件，包括上周美國聯邦航空局全美航班停飛、微軟全球電郵中斷以及上月加密貨幣交易所幣安（Binance）遭駭客攻擊，已引起美國財政部和貨幣監理署等監管機構的高度警惕。

業內諮詢專家指出，消費者在遭遇資料洩露時往往不會區分銀行與供應商，企業必須更嚴格審查與協力廠商共用的資料量及必要性，以防範聲譽風險。

本文獲《聯合早報》授權轉載

