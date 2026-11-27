美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四（11月26日）感恩節在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）與部署海外的美軍通電話，重申美國戰勝伊朗指日可待，何時結束「基本上由我決定」，並稱華府正給予德黑蘭一切機會達成協議，拯救大量生命。



美國與伊朗自2026年2月底爆發衝突以來，伊朗以水雷及無人機封鎖全球約四分之一海運石油必經的霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），美軍其後反制，轉而封鎖伊朗對外貿易港口，形成伊朗鎖全球油路、美國鎖伊朗國門的「雙重封鎖」僵局。雙方6月簽署的停火協議亦於7月破裂，戰事膠著至今。

特朗普夫婦當日致電參與針對伊朗「史詩狂怒」（Epic Fury）行動的美軍，形容美方在霍爾木茲海峽的海上封鎖是「海軍史上最成功的封鎖」。他透露美軍已發射150枚導彈，攔截瞄準商船的敵方導彈及無人機，並強調伊朗永遠不會擁有核武。

2026年11月26日，美國總統特朗普（Donald Trump）在海湖莊園發表講話。（Reuters）

特朗普又稱美國本身油源充足，加上委內瑞拉儲量合共佔全球近三成，根本不需要中東石油，美軍部署當地只為保護以色列及中東和平。談到伊朗領導層，他說：「也許他們瘋了，誰知道他們會否利用這個機會。」

圖為2026年11月25日，一幅霍爾木茲海峽的示意圖解。（Getty Images）

伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araghchi）同日表示，卡塔爾及巴基斯坦仍繼續調解，在伊美之間傳遞訊息，溝通渠道並未中斷。他強調，伊朗的主要關切沒有改變，伊方提出的一系列要求——包括美方解除海上封鎖、停止一切敵對行動、解除制裁及解凍伊朗資產等——必須得到滿足，霍爾木茲海峽才能重開及達成協議。