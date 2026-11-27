特朗普：冀普京停止所有歐洲軍事侵略行動 與烏克蘭盡快達成協議
撰文：張涵語
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美國總統特朗普（Donald Trump）11月26日（周四）在社交平台Truth Social表示，他上周曾向俄羅斯領導人普京（Vladimir Putin）表示，希望俄羅斯能收斂其在歐洲各地的軍事侵略行動，藉此促成烏克蘭戰爭的迅速解決。
特朗普發文稱，「在中國與俄羅斯總統普京交談時，我花了許多時間強調，希望普京總統能停止在歐洲各地的所有軍事侵略行動。我希望能促成俄羅斯與烏克蘭之間達成協議，而且要盡快達成。」
特朗普亦表示，「我真心認為這極有可能實現——現在每個月都有數千人喪生，這簡直是一場徹底的血腥浩劫。」
身為北約（NATO）成員國的波蘭，本週指控俄羅斯蓄意侵犯其領空。愛沙尼亞近期則將一起縱火攻擊事件，歸咎於俄羅斯的軍事情報機構。
美國特使庫什納（Jared Kushner）此前接受訪問時表示，儘管俄烏戰爭存在急劇升級的風險，普京仍未動用核武，顯示出克制。他亦認為，普京希望實現和平，並改善與美國的關係。
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