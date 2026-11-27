美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）說，他已看到充分信息，表明晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）創辦人兼行政總裁黃仁勳不構成安全威脅，並吹噓政府介入保住這名醜聞纏身企業高管的職位，對世界而言是「一件大好事」。



特朗普11月26日在佛羅里達州海湖莊園告訴記者：「我認為他完全沒問題。」

法新社記者追問，在美國司法部不願證實已對黃仁勳進行徹底調查的情況下，特朗普如何能如此肯定。特朗普回應說，他的判斷基於「我所掌握的信息，而且是非常大量的信息」。

2024年6月2日，英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang，右）出席2024年台北國際電腦展 (COMPUTEX 2024) 發表主題演講後，與中國女商人黃樂（Alice Huang，左）打招呼。（Reuters）

黃仁勳本月較早時因婚外情醜聞曝光被迫辭職。據報，與他有染的商界高管黃樂與中國情報機構有聯繫，其所在公司也可能涉嫌違反美國出口管制，協助中國獲取先進晶片。他的突然辭職曾導致英偉達股價暴跌，直到董事會出人意料地恢復其職務，股價才部分反彈。

特朗普透露，他和政府其他官員一直在幕後推動黃仁勳復職，這是美國政府對頂尖企業決策的一次極不尋常干預。

黃仁勳重返英偉達。（Reuters）

特朗普說：「我只是覺得，我看到了這家公司正在發生的事情，也看到了股價的走勢，我認為他能回去是一件大好事。所以我真的……認為我為我們的國家，甚至為全世界做了一件大好事。」

被問及自宣布復職以來是否與黃仁勳通過話時，特朗普起初予以否認，但隨後又改口稱：「我確實曾與他交談過，他對於能夠回歸感到非常高興。他稱之為自己的『第二個任期』。」

特朗普也盛讚黃仁勳的妻子「非常了不起」。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

