美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月26日（周四）在網上發文，要求立即調查他所指的蓄意發布「虛假」經濟成長數據一事，該數據於11月3日中期選舉前夕發布。美國商務部旗下的經濟分析局25日宣布，將今年第三季的GDP增長率從10月29日公布的3.4%上調至4.3%。



據路透社報道，特朗普在其社交平台發文表示：「剛剛有消息爆出，大選前公布的真實經濟數據是假的。」但他並未提供任何具體證據。

特朗普指控經濟分析局低報第三季度的GDP增長數據：

特朗普指出：「為什麼大選前沒有公布正確的數據？我要求立即對此事展開調查。這不是小錯誤，而是蓄意捏造的重大錯誤。」

美國經濟分析局（BEA）並未回應置評請求。該部門早前曾表示，由於季度成長的初步估算缺乏有關庫存、貿易和服務業消費支出的完整數據，因此GDP估算值可能與最終數據有偏差。

26日較晚時候，特朗普向媒體表示，經濟分析局「犯了錯誤」，但他難以接受該局對第三季GDP的初步估算與實際數據可能相差近一個百分點。

特朗普在佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園向記者表示：「你們能相信嗎？」，他當時正在那裏度過感恩節假期。

他對經濟分析局口誅筆伐：「你簡直難以置信，他們竟然把GDP增長率從3.4%調高到了4.3%。他們提高了將近一個百分點，這在歷史上聞所未聞。」

報道指，在一篇五月份撰寫的文章中，經濟分析局長阿羅拉（Vipin Arora）曾表示，數據顯示，該局在過去25年中至少四次將季度GDP預測值修正近一個百分點或更多。