烏克蘭突襲利比亞俄艦 意大利劃清界線警告：俄烏戰火不能蔓延
撰文：胡允怡
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烏克蘭軍方上周在利比亞班加西港（Benghazi）附近水域襲擊俄羅斯船隻，引發地中海局勢升級憂慮。意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）警告，俄烏戰爭絕不能蔓延至地中海地區，並強調對烏克蘭的支持絕不能以犧牲意大利邊境及公民安全為代價。
外媒報道，烏軍上周擊沉俄軍護衛艦「水星號」（Merkury），同時擊中俄方武器運輸貨船「安加拉號」（Angara）。此前利比亞總統委員會副主席庫尼（Moussa al-Koni）指烏方承認襲擊，可視為對利比亞宣戰；意大利執政聯盟成員聯盟黨批評烏軍行動前未諮詢盟友。
梅洛尼在布魯塞爾出席歐盟峰會期間回應，意方雖繼續支持烏克蘭自衛，且不會將援烏與這次襲擊掛鈎，但會在與澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的溝通中明確表達立場，絕不容許戰火波及地中海。
意大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）24日已向烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybiha）表達關切。不過法國外長巴羅（Jean-Noel Barrot）持不同意見，認為烏軍在當地襲擊俄艦屬行使自衛權。
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