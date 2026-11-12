歐國聯前瞻｜麥巴比腿筋拉傷缺陣　法國撼意大利爭首名出線

【足球】法國隊主帥施丹（Zinedine Zidane）周三（11月11日）說，隊長麥巴比（Kylian Mbappé）因腿筋傷勢將缺席國家隊對意大利的歐國聯比賽。



「高盧雄雞」當地時間周四（12日）會在米蘭迎戰文仙尼（Roberto Mancini）執教的意大利隊，力爭鞏固他們在A1組的榜首位置，隨後將於周日（15日）在波爾多對陣土耳其隊。

施丹說：

他將缺席周四的比賽。他感到一點疼痛，我們不會冒任何風險。

「球員傷缺固然遺憾，但這是比賽的一部分。我希望傷情不會太嚴重，並且希望他能趕上周日的比賽……這只是一個小問題。」

這名皇家馬德里前鋒在因傷缺席法國隊過去三場比賽後，本期集訓剛剛重返國家隊陣容。他在本賽季的各項賽事中，已為球會踢進17球。

法國球星麥巴比。（路透社）

麥巴比在9月份施丹出任的首戰——歐國聯對陣土耳其的比賽中攻入制勝球，但不久便因左膝疼痛，不得不提前離場。

在四場小組賽取得三勝一和的戰績後，法國隊只要戰勝意大利隊，就能順利晉級八強賽。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】