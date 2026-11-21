11月20日，歐洲多國爆發新一輪的學生抗議浪潮。主辦組織表示，他們在包括英國、德國、西班牙、意大利及克羅地亞等至少25個國家，發起「國際青年罷課」行動。這輪行動受到早前震撼法國的示威活動啟發，但規模相對較小；訴求相當多元，從急劇上漲的生活與居住成本、日益惡化的學習環境，以及不斷攀升的軍事支出。



據路透社報道，在德國，名為「Gen Z regelt」（德語意為「Z世代當家作主」）的倡議團體表示，他們在73個城鎮發起抗議活動。

2026年11月20日，德國法蘭克福，一名示威者手持標語，上面印有德國總理默茨（Friedrich Merz）的肖像。這場抗議活動名為「Z世代掌權」（Gen Z regelt），旨在反對學校經費不足、教育、社會服務、文化及醫療領域的預算削減，以及生活成本上漲和徵兵制。（Reuters）

大學生Jasmin Hamadi在科隆的一場抗議活動中如此表示：「看到各處都在削減經費，無論是在我的大學、整個教育體系，還是各級學校，我當然很不滿。這就是我來到這裏的原因：我要表態並推動改變，因為現狀不能再這樣持續下去了。」

據《衛報》報道，來自比利時、法國、德國、希臘、意大利、葡萄牙、西班牙及英國等國，超過50個團體的社運人士於20日發起集會遊行。現場有人點燃信號彈、焚燒紙板製成的戰車模型，並高舉標語牌，其中許多寫有「為我們的未來而戰」（Fight for our future）。

「青年罷工」（Youth Strike）聯盟將此次行動形容為近年來歐洲規模最大的青年聯合遊行；他們在約400個城市發起示威，並喊出「為我們的未來而戰，而非為他們的戰爭而戰」的口號。

該聯盟提出五大訴求，包括：終結軍事化與徵兵制；對教育及社會福利進行結構性投資；聲援巴勒斯坦；追求氣候與社會正義；以及對「我們身處的體制」進行徹底的變革。

歐洲多國爆發反通脹示威：

據意大利安莎通訊社（Ansa）同日報道，意大利規模最大且立場最偏左的工會聯合會 CGIL表示，該組織針對政府2027年預算案、擴軍計劃及其他議題所發起的全國大罷工，已動員全意大利100多個城鎮、約150萬人參加；勞工的罷工參與率則達到60%。

CGIL秘書長蘭迪尼（Maurizio Landini）在評論罷工時表示：「這真是美好的一天，參與情況極為踴躍。」

根據該工會的最新統計，包括勞工、學生及退休人士在內，共有150萬人走上100多個城市的街頭，響應這場以「未來就是現在」（The future is now）為口號的全國大罷工。

2026年11月20日，意大利米蘭，學生們手持寫有「為我們的未來而戰」(Fight for our future）的標語牌參與遊行。這場遊行是意大利總工會（CGIL）為抗議生活成本上漲及軍事支出增加而發起的罷工行動之一。（Reuters）

蘭迪尼強調：「即使像今天這樣表現亮眼，如果仍未獲得回應，我們也不會就此停下腳步。我們會繼續奮戰，並持續在街頭展開動員行動。」