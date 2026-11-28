美國科技業兩大巨頭之間的法律糾紛升溫，蘋果早前起訴OpenAI挖員工竊取蘋果技術後，OpenAI對此提起反訴，指控蘋果竊取商業機密，並阻撓供應商與OpenAI合作開發未來的設備。



蘋果公司今年7月對前員工Tang Tan和Chang Liu以及OpenAI提起訴訟，指控他們竊取蘋果商業機密，助力OpenAI進軍消費級硬件市場。

蘋果與OpenAI的訴訟升級。圖為蘋果執行董事長庫克（左）及OpenAI行政總裁奧特曼。（Reuters）

路透社報道，OpenAI周五（11月27日）向加州聯邦法院提交反訴，稱蘋果的用工慣例旨在限制員工流動，阻止他們參與競爭對手的技術開發工作。

OpenAI在向法庭提交的文件中說，蘋果通過重新聘用一名前員工，獲取機密信息。這名員工曾在OpenAI工作過六個月，其間接觸到有關新設備的具體信息，以及OpenAI未來的硬件產品路線圖。

文件指出，公司正在開發具備人工智能（AI）功能的個人電子設備，這些產品可能會在「蘋果視為自己地盤的領域」構成競爭威脅。

「考慮到時間節點，現在看來，竊取這些文件或許正是他當初加入OpenAI的原因。」

OpenAI是生成式聊天機械人ChatGPT的母公司，如今正在加速進軍硬件領域，直接與蘋果形成競爭態勢，雙方關係急劇緊張。

2023年2月21日，圖為美國人工智能企業OpenAI的標誌，背後是電腦鍵盤。（Reuters）

去年5月，OpenAI斥資數十億美元，收購由蘋果前首席設計總監領導的設計工作室io Products，被蘋果起訴的Tang Tan也是工作室創始團隊成員之一。

OpenAI在反訴文件中，批評蘋果為員工設下陷阱，一邊鼓勵員工在個人蘋果設備和賬戶上處理工作事務，一邊又在員工離職前往新崗位時，阻礙他們妥善地將工作內容與個人賬戶剝離。

OpenAI稱，蘋果在員工離職後仍持續訪問他們的個人設備和賬戶，因此能夠在員工跳槽至競爭對手公司時，「監控並設局陷害」這些離職員工。

OpenAI還表明，迄今已有400名員工從蘋果轉投OpenAI；蘋果的訴訟意在「殺雞儆猴」，阻止其他員工離職投奔其他科技公司。

本文獲《聯合早報》授權轉載

